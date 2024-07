JO Paris 2024 – Power Ranking FIBA : la France passe de la 3e à la 6e place

12 jours après la publication d’un premier power ranking, la FIBA a mis à jour ses favoris à l’approche des JO. La France, pas brillante en préparation perd plusieurs places.

La FIBA a visiblement changé son fusil d’épaule après avoir vu les matchs des préparation des différentes nations présentes aux JO. Le principal changement reste la chute de l’équipe de France, passée de la troisième équipe favorite à la 6ème. Le bilan de 2 victoires pour 4 défaites en préparation n’a sans doute pas aidé, ni le jeu déployé.

🚨 OLYMPICS POWER RANKINGS v2 🚨

USA 🇺🇸 and Germany 🇩🇪 stay atop in the latest edition of #Paris2024 Men’s #Basketball Power Rankings!

— FIBA (@FIBA) July 24, 2024

La Serbie, le Canada et l’Australie, tous solides ces derniers jours, en profitent pour prendre du galon. Les compatriotes de Nikola Jokic sont désormais juste derrière Team USA et l’Allemagne, qui eux font du surplace aux deux premières places.

Balayée par la Serbie il y a quelques jours, la Grèce recule également un peu puisqu’elle perd deux places et n’est vue que comme la 8ème meilleure équipe désormais. Enfin, on note le retour en force du Soudan du Sud, passé de la 12ème et dernière place au 9ème rang, après sa courte défaite face à Team USA en amical à Londres. Porto Rico ferme désormais la marche.

Il ne s’agit que d’un power ranking de la FIBA et donc pas une indication vraiment fiable de ce qui arrivera sur les 15 prochains jours aux JO. La France va devoir prouver qu’elle vaut mieux que ses dernières sorties en amical. Objectif fermeture de bouches du côté de Lille et de Paris pour nos Bleus.

Source texte : FIBA