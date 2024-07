Alors que les JO de Paris 2024 se rapprochent à grands pas, c’est l’heure des Power Rankings. La FIBA vient de sortir sa première édition et les Bleus sont troisièmes.

Avant toute chose, petit rappel : un power ranking est un classement des forces en présence à l’instant T, qui n’a rien à voir avec le traditionnel ranking FIBA.

Le classement que vient de sortir la FIBA, il peut être considéré comme un classement des favoris pour les JO de Paris 2024. Le voici juste en dessous.

🚨 #Paris2024 POWER RANKINGS v1 🚨

Which teams are going for medals? 🏅

— FIBA (@FIBA) July 12, 2024

Si les Etats-Unis ont terminé seulement quatrièmes au dernier Mondial, ils sont logiquement numéro 1 de ce Power Ranking FIBA, eux qui ont décidé de sortir l’artillerie lourde pour remporter une cinquième médaille d’or olympique consécutive. Pas trop de discussion donc, c’est ensuite que les débats peuvent commencer.

L’Allemagne, championne du monde en titre, est deuxième. Son statut actuel justifie cela, les performances démontrées lors de ce début de préparation un peu moins. Les Allemands ont notamment pris cher face aux Bleus de Victor Wembanyama (-24 !), même s’ils étaient privés des frères Wagner. De retour au complet, ils ont certes répondu face à la France dans la foulée, mais c’était sans Wemby.

En parlant des Bleus, ils sont troisièmes du classement. La présence de Victor Wembanyama, son association intérieure avec Rudy Gobert, et le fait de jouer à domicile font de la France un favori logique malgré le fiasco de la dernière Coupe du Monde. Est-ce que tout cela sera suffisant pour aller chercher une médaille, et potentiellement aller jusqu’en finale ? La réalité du terrain parlera.

La Serbie de Nikola Jokic, adversaire de la France ce soir et finaliste du dernier Mondial, n’est que quatrième du Power Ranking, tandis que le Canada – médaillé de bronze à la Coupe du Monde – est à peine cinquième.

D’accord ou pas avec ce classement ?