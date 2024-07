Entre deux matchs de l’Équipe de France de basket et un concours du plus gros mangeur de frites, on aura droit cette nuit à un classique de la NBA du mois de juillet : la première soirée de la Summer League de Las Vegas. Présentation !

Le programme du soir

22h : Magic – Cavs

23h : Wolves – Pelicans

0h : Grizzlies – Kings

1h30 : Lakers – Rockets

2h : Pacers – Nets

3h30 : Wizards – Hawks

4h : Clippers – Nuggets

On ne va pas y aller par quatre chemins, le main event est connu, identifié, et il concerne deux Français : Zaccharie Risacher (Hawks) et Alexandre Sarr (Wizards). le n°1 et le n°2 de la Draft 2024 se font face pour leur grande première, et s’ils ne seront sans doute pas souvent opposés dans le jeu on aura évidemment un focus sur les deux pépites tricolores.

Avant cela on aura pu se chauffer avec quatre matchs, en espérant revoir le géant Zach Edey pour Memphis (cheville douloureuse), et en espérant, notamment, découvrir Reed Sheppard avec les Rockets. Et si à la suite du match entre Zacch et Alex vous décidez de ne pas switcher sur la fin de Nuggets – Clippers, et bien vous savez quoi, on ne vous en voudra pas.

Les autres Français qui joueront cette nuit en Summer League