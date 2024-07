Ce soir, le Nevada va causer français. En effet, les Washington Wizards affrontent les Atlanta Hawks pour le premier jour de la Summer League de Las Vegas, à 3h30 du matin. Vous savez ce que ça signifie ? Une match-up Alexandre Sarr – Zaccharie Risacher ! Allez, bien sûr qu’on fait chauffer le League Pass !

Le rendez-vous, c’est donc 3h30 dans la nuit. Non, c’est pas tard, et c’est pas tôt. Les Wizards d’Alexandre Sarr, Bud Carrington, Kyshawn George et Jules Bernard vont officiellement lancer leur saison en Summer League. Avec trois picks de premier tour et un effectif de Summer League quasiment dépourvu de joueurs n’ayant jamais joué en NBA, les Sorciers se présentent mine de rien à l’édition 2024 de la ligue d’été avec un roster costaud, capable de remporter pas mal de rencontres. Bilal Coulibaly est resté en France préparer les Jeux olympiques mais il y a quand même de quoi aller chercher du gros résultat. Et le premier test sérieux, il arrive donc ce soir contre les pioupious emmenés par… Zaccharie Risacher et Nikola Djurisic.

Zaccharie Risacher qui enchaîne les filoches à trois points ❤️ pic.twitter.com/6gulC1KRBw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2024

Côté Hawks aussi, on a du super talent à envoyer se faire les dents à Vegas. On a vu Zaccharie Risacher s’entraîner bien sérieusement avec les faucons dernièrement, entre un match de base-ball par ici et une interview par là. Envoyé en première ligne avec son nouveau super pote Nikola Djurisic, le nouveau Nikola à la mode en Serbie, ce duo européen a quelque chose d’intrigant et il s’agit de l’une des paires de rookies qu’on va suivre de très près pendant les joutes estivales de Las Vegas.

Le premier pick de la Draft 2024 affronte le second ce soir à 3h30, à la Summer League de Las Vegas. Deux Français, faut vraiment se rendre compte… De quoi ajouter un certain piment au goût de pinard à la rencontre en question, alors réglez les réveils pour le milieu de la nuit, c’est le genre de première qui ne se rate pas !