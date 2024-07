Alors que leur premier match face aux Hawks de Zaccharie Risacher approche, les Washington Wizards ont enfin annoncé la composition de leur roster pour la Summer League de Vegas. Entre gros prospects attendus et anciennes têtes familières, on se fait un petit tour d’horizon des forces en présence. Le Français Alexandre Sarr est bien sûr de la partie.

Washington Wizards have announced their 2024 NBA Summer League Roster pic.twitter.com/2pw63cljR4

— No Ceilings (@NoCeilingsNBA) July 10, 2024

Vous l’aurez compris, Alexandre Sarr sera présent pour joyeusement faire ses débuts à Las Vegas. Un gros impact défensif à démontrer dès le début de la part du favori pour le ROY. Et si on peut déjà voir les flashs de polyvalence offensive promis, on n’en sera que plus jouasse. Bub Carrington et Kyshawn George seront là également. Au niveau des joueurs qui n’ont pas encore joué en NBA, on a du Tyler Robertson ainsi que du Erik Stevenson, qui avait signé un contrat de 10 jours aux Spurs l’année passée sans pour autant rentrer en jeu.

Outre monsieur Sarr, on retrouve beaucoup d’athlètes qu’on a déjà vu passer par la NBA dans l’effectif de la nouvelle équipe de Saddiq Bey. Du Patrick Baldwin Jr., du Jared Butler, du John Butler Jr., du Justin Champagnie, Johnny Davis, Eugene Omoruyi et comment zapper Tristan Vukcevic, l’ancien coéquipier d’Alex Sarr au Real de Madrid. On n’oublie pas Markquis Nowell, plus petit joueur entré en jeu en NBA l’année passée avec son mètre 72. Dans les noms qu’on aime retrouver, bien sûr Taylor Funk et l’inévitable Jules Bernard sur lequel on mise une piécette cette année.

Les débuts d’Alexandre Sarr sous le maillot des Wizards de la capitale vont très bientôt arriver, et tout cela va se passer dans le Nevada. Un prospect français qui aura de la place pour s’exprimer entre les fulgurances de Jules Bernard et les premières minutes de Bub Carrington et Kyshawn George, très attendus également au vu de leur niveau de hype avant la Draft.