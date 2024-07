Pour ponctuer plusieurs semaines de domination depuis le début de saison WNBA, A’ja Wilson a livré une de ses plus belles performances de la saison la nuit dernière. Mouillez-vous la nuque.

Au 11 juillet 2024, une candidate semble déjà en pôle position pour prétendre au trophée de MVP. A’ja Wilson, déjà récompensée à deux reprises dans sa carrière, imprime un niveau de domination qui ne cesse d’être inédit.

Sa soirée de la nuit dernière, face au Seattle Storm, déplace encore plus loin la jauge de ce qui est historique. En 35 minutes sur le parquet, A’ja a envoyé 24 points, 20 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions et 4 contres. Personne, dans l’histoire de la WNBA, n’avait atteint ces hauteurs. Reléguée au second rang du classement des rebonds par match par la rookie Angel Reese, Wilson a moissonné comme JA-MAIS défensivement (18 prises) en plus de poser un clinique en défense. Premier 20/20 de son immense carrière, et pas n’importe lequel. Que voulez-vous de plus ?

Mais les Aj’highlights parlent pour eux-même en attaque : des fadeaway bien difficiles, des drives sous gros contact, et cette sensation qu’elle est juste plus forte que tout le monde. Comme cela a déjà été dit dans ces colonnes : “Mais ça va pas? mais t’es taré, oh ouais (…) non A’ja, y’a pas moyen A’ja”.

Mais si Jackie Young accompagne la superstar avec 27 unités, 5 rebonds et 4 passes, difficile de trouver quelque chose à leur opposer. Son troisième quart-temps de 17 points (6/7 au tir), est un modèle de coup de chaud. Jewell Loyd (28 points mais 36% au tir) n’est pas parvenue à enrayer la machine LV.

Les Aces vont beaucoup mieux avec une 8e victoire sur les 9 dernières rencontres et remontent inexorablement vers le sommet du classement. Rendez-vous en Playoffs pour tout casser, et attention à A’ja Wilson.