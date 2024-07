Petite signature nocturne de Free Agency avec l’arrivée de Saddiq Bey aux Wizards. L’ailier s’est engagé pour 3 ans et 20 millions de dollars.

Les signatures commencent à se faire rare dans cette Free Agency 2024, mais l’intersaison est loin d’être terminée pour autant. Chez les Wizards, on n’a visiblement pas fini de faire son shopping avec l’arrivée de Saddiq Bey. Laissé libre par Hawks, l’ailier a décidé de signer aux Wizards, qui lui ont offert 20 millions pour 3 années de contrat, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Free agent F Saddiq Bey has agreed on a three-year, $20 million contract with the Washington Wizards, his agents James Dunleavy and Jordan Gertler of @Excelbasketball tell ESPN. pic.twitter.com/aO8gETuGzN

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 11, 2024

C’est presque un retour au source pour Bey, qui a fait son lycée dans le Maryland et qui est donc familier de la zone. Gravement blessé au genou sur la fin de saison, Saddiq Bey devrait dans un premier temps rester à l’infirmerie avant d’aller aider les jeunes Wizards à passer un cap. Bey apportera surtout son scoring, ses qualités athlétiques et son shoot de loin, même si ce dernier a tendance à être aussi irrégulier que les performances du bonhomme. Saddiq Bey tournait à 13,7 points et 6,5 rebonds de moyenne la saison passée en 33 minutes sur les parquets.

C’est un deal sans trop de risque pour Washington, le montant n’a rien de faramineux et en cas de bonnes perfs de Bey, il sera facilement échangeable. Il sera intéressant de voir comment Brian Keefe utilise son joueur, puisque le poste 3 est normalement la propriété du Français Bilal Coulibaly, l’un des piliers du futur de la franchise.

Source texte : ESPN