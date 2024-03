Mauvaise nouvelle du côté d’Atlanta : blessé face aux Pelicans hier, Saddiq Bey souffre d’une rupture d’un ligament du genou. Sa saison 2023-24 est officiellement terminée.

Les images n’étaient pas belles à voir et laissaient craindre le pire.

Sur une contre-attaque au début du quatrième quart-temps, le genou de Saddiq Bey s’est méchamment tordu et l’ailier des Hawks est resté au sol. S’il a pu tirer les lancers-francs qui ont suivi, il n’a pas pu terminer le match. Et même s’il a pu retourner aux vestiaires en marchant, les examens passés aujourd’hui n’ont rien révélé de bon.

Adrian Wojnarowski d’ESPN est formel : rupture d’un ligament du genou et fin de saison pour Saddiq. Bey rejoint ainsi Trae Young, Onyeka Okongwu et Kobe Bufkin à l’infirmerie d’Atlanta.

ESPN Sources: Atlanta Hawks F Saddiq Bey has suffered a season-ending torn left ACL. MRI revealed injury this morning. Bey — who’ll be a restricted free agent this summer — has averaged 13.7 points and 6.5 rebounds. pic.twitter.com/DlPmzV3lhj

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 11, 2024

Tournant à 13,7 points et 6,5 rebonds de moyenne cette saison, Saddiq Bey a longtemps été en panne d’adresse cette année : moins de 42% de réussite pour l’ailier de 24 ans, et seulement 31,6% à 3-points. Pas top avant de négocier un nouveau contrat en tant qu’agent libre (restrictif), son rookie deal prenant fin à l’été 2024.

Cette grosse blessure au genou ne va évidemment rien arranger. Bey va être absent de longs mois et risque de rater une bonne partie de la saison prochaine, que ce soit à Atlanta ou ailleurs.

Source texte : ESPN