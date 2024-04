Le Heat s’impose à Atlanta après deux prolongations ! (117-111)

Quel match ! Après une entame de match plutôt assurée par le Heat, les Hawks sont revenus grâce notamment à un Dejounte Murray de gala (29 points, 13 rebonds, 13 passes), et ont réussi à emmener Miami… en double prolongation ! Il faudra un grand Tyler Herro (33 points) pour plier la rencontre, et South Beach prend un précieux succès dans la course au top 6 de l’Est.

Les statistiques

Non pas qu’Erik Spoelstra et ses troupes aient pu penser que les Hawks allaient tranquillement laisser couler le match et accorder la victoire au Heat, mais sans doute ne s’attendaient-ils pas à ce qu’Atlanta emmène la rencontre en double overtime et ne cède qu’au bout de 58 minutes de jeu. Un extra-effort pour les deux équipes qui comptera peut-être en fin de semaine, surtout si un Play-in est à jouer dans la foulée.

Dès le début du match, Miami met pourtant les points sur les i. Tyler Herro, Bam Adebayo, Jimmy Butler, Nikola Jovic… toute la bande du Heat ou presque se donne et fait un petit break de deux possessions. L’écart va tenir jusqu’à la fin du 3e quart-temps, moment à partir duquel les Hawks vont sonner la charge. Le retard de point n’est plus, notamment grâce à De’Andre Hunter, diablement efficace pendant le run de retour. Atlanta est de retour au business et veut prendre la rencontre.

Seul point noir ? La cheville de Jalen Johnson a tourné pendant ce temps, retour au vestiaire et fin du match. Dans le money time, aucune équipe n’arrive à prendre le dessus, les possessions hachées s’enchaînent et c’est Dejounte Murray qui offre la prolongation à Atlanta sur un lay up contré par Bam Adebayo, accordé pour cause de goaltending.

Durant la prolongation, c’est ATL qui prend l’initiative, mais le Heat veut sa victoire et Nikola Jovic puis Haywood Highsmith trouvent la ficelle à 3-points pour égaliser. Toujours aucune décision n’est prise et le tir de la gagne est manqué par Dejounte Murray, il va falloir jouer cinq minutes de plus ! Une deuxième prolongation qui va sceller le sort des Hawks, qui subissent la loi de Miami. Tyler Herro colle 4 points de suite et plie le match, quelle victoire du Heat qui n’a jamais cédé malgré le retour d’Atlanta. South Beach reste à une demi-victoire de retard sur les Sixers, 1,5 sur les Pacers et le top 6.

De leur côté, les Hawks manquent l’occasion de prendre la 9e place aux Bulls, qui ont eux perdu contre les Knicks. Un bien mauvais calcul qui est encore rattrapable, mais faudra pas se louper et tout gagner pour optimiser les chances.

Le point classement après la nuit de matchs !