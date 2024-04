C’est une équipe bien médiocre des Hornets qui se dressait sur la route de Luka Doncic ce soir, le phénomène slovène a donc décidé de les gifler avec une brique. Et c’est bien d’une brique de maçonnerie dont on parle ici.

Il était déjà à 20 points, 5 rebonds et 2 passes après 9 minutes de jeu, écoutez, qu’est ce que vous voulez qu’on ajoute.

On ne retiendra pas des tonnes de choses de ce match face à des Hornets qui pourraient espérer être plus compétitifs s’ils évoluaient en Nationale 1 dans un autre contexte, mais il faut prendre une minute pour saluer la magnifique ligne de stats de l’ancien du Real Madrid. 39 pions à 13/25 au tir dont 8/17 à 3-points, 12 rebonds et 10 passes décisives en 34 minutes, ça ne chôme pas à l’approche des Playoffs à Dallas. La victoire de ce soir (quatrième d’affilée) devrait assurer au moins une cinquième place pour les Mavericks, c’est Lulu qui va être content.

Pour la note de style, on devrait être vraiment pas mal ce soir. Très longues distances, doubles clutchs aériens sortis d’une mixtape de Michael Jordan, lobs bien sentis, step-backs avec la planche et grosses vannes sur les parpaings balancés par Grant Williams, Luka n’en finissait plus de nous régaler. On le sait, mais chaque match est une opportunité de le redécouvrir : Luka Doncic est surarmé offensivement, et bonne chance à celui qui voudra le limiter un tant soit peu dans les Playoffs qui approchent. Le Slovène voit tout, flaire les ouvertures et a désormais pas mal de soutiers avec lui pour l’accompagner à l’attaque. Vivement les Playoffs, pourvu qu’on se marre !