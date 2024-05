Luka Doncic aime salir, on le sait. Et il aime encore plus le faire quand c’est les Clippers en face. Presque 33 points et 10 passes de moyenne en Playoffs face aux Clips, le Slovène compte cette fois bien repartir avec sa première victoire dans une série face aux Clippers. Cette nuit, il l’a en tout cas fait comprendre clairement.

En sortie d’écran c’est un cauchemar. Le turn-around jumpshot est hypnotisant, les lobs, tranchants de précision. Quel bonheur d’enfin avoir de la bonne viande en quantité à qui envoyer des passes en hauteur, à Dallas. Dereck Lively II, Daniel Gafford et PJ Washington se font un festin tous les soirs. L’absorption du contact est au point. Les finitions sont toujours aussi précises. Le fadeaway commence à faire bien mal. Le stepback gagne en précision et en constance. Le handle est comme souvent déséquilibrant. En fait il se balade.

“MAIS COMMENT ON VA FAIRE ?” Sûrement la question que se posent les futurs adversaires directs du meneur de Dallas, tant le type semble devenir de plus en plus indéfendable. Oui pour rappel, Luka Doncic est probablement encore à trois années de son peak. Bon. Courage.

Luka Magic was in full effect as the @dallasmavs took a 3-2 series lead in LA!

🪄 35 PTS

🪄 10 AST

🪄 7 REB

🪄 14-26 FGM

Game 6: Friday, 9:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/XRmQKGtf32

— NBA (@NBA) May 2, 2024