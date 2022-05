La finale de conférence Ouest est clairement à sens unique pour le moment. Les Warriors mènent 3-0 dans la série et il faudrait plus qu’un miracle pour que les Mavericks renversent la situation. Cette nuit, à l’American Airlines Center, Dallas peut au moins tenter de sauver l’honneur et d’éviter le terrible sweep.

Coup de balai ? Survie ? À quoi allons-nous assister cette nuit entre Dallas et Golden State ? Les Mavs n’ont plus le droit à l’erreur s’ils ne veulent pas partir en vacances dès à présent. Cependant, renverser cette situation semble bien complexe. Tout simplement parce que les travers des dernières campagnes de Playoffs refont surface. Un Luka Doncic magistral à 34 points de moyenne dans cette série, mais des role players pas au niveau. Mis à part Jalen Brunson qui réalise une finale de conférence tout à fait honorable et à sa hauteur, le reste n’assure clairement pas. On pouvait penser que la fournaise du Chase Center coincerait le supporting cast en plus de la pression de l’enjeu. Cependant, même à domicile, les gâchettes à 3-points sont en panne. Oui on parle bien du 0/10 de Reggie Bullock et du 0/5 de Kleber ainsi que du 0/2 de loin de Bertans. Contre une telle équipe de Golden State l’erreur n’est pas permise et avec une telle maladresse la victoire ne peut pas être envisageable. Cela même avec un Luka bouillant à 40 points, 11 rebonds. Parce que parlons-en. Luka Magic rayonne sur ces Playoffs et même si Stephen Curry réalise une grande série, on peut sans doute affirmer que le Slovène est le meilleur joueur de cette confrontation. Peu importe le défenseur en face de lui, l’addition est salée. Se coltiner le blondinet relève plus du sale quart d’heure que de la promenade de santé, pas besoin d’avoir fait Normale Sup’ pour le reconnaître. Néanmoins, on le dit et on le répète : impossible de gagner une finale de conférence et encore moins un titre tout seul. Pour sauver l’honneur dans cette série, il faudra absolument que les role players se réveillent et offrent à leur leader de véritables options offensives variées.

Get you a friend like Jordan Poole 🤝 pic.twitter.com/Ta0kMUJdtq — Golden State Warriors (@warriors) May 24, 2022

Cependant, pas sûr que les Warriors laissent tout ça se dérouler. En voyant le Heat et les Celtics se tirer la bourre, Golden State serait bien inspiré de terminer le travail dès ce soir pour arriver frais en Finale NBA et ainsi mettre le plus de chances de leurs côté pour octroyer un quatrième titre à cette dynastie qui fait décidément beaucoup de résistance. Et franchement, on ne voit pas ce qu’il leur manque. Stephen Curry préchauffe sérieusement, en augmentant ses pourcentages de loin, Andrew Wiggins joue comme un All-Star titulaire (oups) et Kevon Looney produit le meilleur basket de sa carrière. Il faut dire aussi que l’adversité est inexistante. Dwight Powell n’est même pas sur le parquet dix minutes par match et Maxi Kleber subit le physique plus imposant du pivot californien. Ces trois joyeux lurons sont accompagnés d’un Draymond dont l’impact est encore énorme de par son vice et de Klay Thompson qui commence tranquilou à retrouver son niveau pré-blessure. Même menés, les joueurs de la baie de San Francisco ne paniquent pas et remontent leur retard… comme lors du Game 2 où ils avaient un déficit de 19 points. Les Warriors portent bien leur nom et se battent comme des guerriers, peu importe la situation.

Il va falloir un miracle pour que les Mavs aillent en Finale NBA. Pour rappel, jamais dans l’histoire des Playoffs, une franchise n’a remonté un 3-0 lead. Toutefois, remporter un match n’est pas si impossible que ça, surtout à domicile. Les Warriors eux peuvent choisir s’ils souhaitent finir dès ce soir ou à la maison. Verdict cette nuit à 3h !