En 2002, les Lakers sont au top de leur forme et favoris pour gagner un troisième titre consécutif. Mais deux décennies plus tard, leur pivot ukrainien Stanislav Medvedenko ne vit plus dans le même prestige. “Slava” est désormais réserviste de l’armée ukrainienne et depuis l’invasion de la Russie le 24 février dernier, il a passé beaucoup de ses nuits en haut de son immeuble de Kiev, fusil à la main, à surveiller la menace russe.

Slava Medvedenko arrive en NBA en 2000, en même temps que son collègue rookie Mark Madsen, ancien joueur de Stanford tout juste drafté au premier tour par les Lakers. Autour d’eux : des petites stars comme Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, et des role players très respectés, Horace Grant et Brian Shaw. Lâchés dans le grand bain au sein d’une équipe qui vient d’être titrée championne NBA, Slava et Mark décident de se serrer les coudes malgré une barrière de langage à surmonter. Pour leurs deux premières saisons au sein de la Ligue, ils découvriront la vie hollywoodienne et son grand luxe, en vivant cette épopée du three-peat des années 2000, et les deux titres de Los Angeles en 2001 et 2002. La vie suit son cours pour le binôme d’amis. Slava continue son bout de chemin chez les Lakers en tournant à 5,4 points et 2,9 rebonds de moyenne en six saisons, avant d’être coupé en 2006. Une hernie discale l’ayant éloigné des terrains pendant presque l’intégralité de la saison 2004-05, Los Angeles a préféré couper l’Ukrainien pour libérer de la place dans le roster. Medvedenko rebondira du côté d’Atlanta, tandis que Mark Madsen continuera sa carrière NBA à Minnesota. Vingt ans après leur second titre, les deux hommes sont encore amis. Depuis la fin de sa carrière, Slava est retourné en Ukraine pour y construire sa famille, avec sa femme et ses trois enfants nés entretemps, et Mark fait de même dans l’Utah. Mais le 24 février 2022, l’Américain allume sa télé et tombe sous le choc face aux premières images de l’assaut de l’Ukraine par les Russes. Son premier réflexe est d’appeler son ancien coéquipier pour lui dire qu’il pensait fort à lui et qu’il prierait en conséquence.

À l’autre bout du fil, le même jour, la vie de l’ancien intérieur ukrainien bascule. Slava vient de se réveiller aux aurores, mais ce n’est pas son réveil qui sonne. Ce sont les sirènes de détresse de Kiev. Le chaos apparaît dans les rues, les habitants commencent à fuir la capitale ukrainienne. Stanislav Medvedenko aurait pu lui aussi quitter le pays : même si l’Ukraine appelle les hommes de son âge à rester, son statut de père de trois enfants lui autorise une certaine dérogation. Mais il refuse. Sa femme et ses deux enfants partent loin de la zone de conflit, à l’Ouest du pays. Slava décide lui de rejoindre les forces de défense ukrainiennes – les réserves de l’armée – le tout sans entraînement au préalable. Mais cela ne l’effraie pas, comme il a pu l’indiquer à The Athletic.

« Lorsque vous êtes dans ce processus [de guerre], vous n’avez pas le temps d’avoir peur. » – Slava Medvedenko

En deux semaines, sa vie a totalement évolué. Comme raconté par Bill Oram de The Athletic, Medvedenko a passé ses journées à surveiller Kiev lors des premières semaines du conflit, AK-47 en main, en arrêtant – avec son groupe – chaque personne pouvant potentiellement nuire à son peuple. Il a observé le ciel meurtri de la capitale durant de nombreuses nuits, où les forces aériennes de son pays ont tiré sur les missiles russes, ces mêmes missiles qui ont parfois pu atterrir pas très loin de sa position. Aujourd’hui, alors que le conflit s’est reconcentré sur l’Est de l’Ukraine, Slava continue de faire son maximum pour contribuer pour son pays, que ce soit en organisant un tournoi basket à Lviv ou en délivrant des repas à ceux dans le besoin. Pour rappel, l’ancien joueur des Lakers est déjà bien impliqué dans la vie politique ukrainienne. Depuis son retour, il s’est présenté en 2020 aux élections pour faire partie du conseil citoyen de Kiev. Et deux ans plus tard, il montre encore son engagement, même si – pour lui – bloquer ce sentiment de deuil en observant les corps de ses concitoyens sans vie au sol, est évidemment très difficile.

Slava Medvedenko ne défend plus sa raquette mais la ville de Kiev. Il œuvre aujourd’hui à la reconstruction de la vie des Ukrainiens. Outre le tournoi de basket caritatif qu’il a organisé il y a une dizaine de jours, qui représente d’ailleurs l’un des premiers évènements sportifs et culturels depuis le début de la guerre contre la Russie, il a aussi promis de mettre aux enchères ses deux bagues de champion NBA pour aider financièrement l’armée ukrainienne.

Source texte : The Athletic