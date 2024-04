Stephen Curry élu Clutch Player de la saison 2023-24 !

Après le trophée de MIP mardi et celui de 6th Man Of the Year hier, c’est l’award du Clutch Player qui a été décerné en marge de cette nuit de Playoffs. Les fans des Warriors fêteront la nouvelle, ou pas, car c’est donc Stephen Curry qui gagne cette saison le trophée le plus important (pas du tout) de sa carrière.

Pas sûr qu’il ne célèbre ça en famille, ni même avec ses potes, mais voilà toujours une récompense qui pourra trôner aux côtés des autres dans une armoire qui déborde de partout. Cette saison Stephen Curry n’aura pas passé le play-in, mais si cette année Stephen Curry n’avait pas été là, les Warriors n’auraient pas passé le premier col. C’est un fait, alors la NBA récompense donc l’une de ses principales têtes d’affiche depuis 15 ans, et on n’y redira pas grand chose. Parce qu’on est content pour lui et, aussi, parce qu’on s’en fout un peu, soyons honnête.

🚨 OFFICIEL : Stephen Curry élu le joueur le plus CLUTCH de la saison NBA 2023-24 ! pic.twitter.com/92i8SUqmso

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2024



Stephen Curry a rentré le plus gros total de points de toute la NBA en situation clutch cette saison. pic.twitter.com/m0j0IlDlZt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2024



DeMar DeRozan termine à la deuxième place et Shai Gilgeous-Alexander à la troisième, marrant quand on sait qu’il est le seul des trois à continuer sa route en Playoffs mais, comme les autres trophées celui-ci récompense les performances de la saison régulière alors on reste content pour lui, et faut dire, aussi, qu’on s’en fout un peu, soyons honnête.

Le détail des votes pour le trophée de joueur le plus clutch de la saison 2023-24 : pic.twitter.com/l3ayVmBrXn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2024

Les shoots les plus clutch de Stephen Curry cette saison : pic.twitter.com/xUjB4plKOm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 25, 2024



On connaitra le vainqueur du Coach Of the Year dimanche soir, et les autres trophées, logiquement, la semaine prochaine. Et vous, ce Clutch Player, vous l’auriez donné à qui ? On s’en fout un peu c’est vrai, mais faut bien faire vivre la section commentaires.