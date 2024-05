Une nouvelle fois étincelant cette nuit à Denver, Anthony Edwards a enchaîné un deuxième match de suite à minimum 40 points en Playoffs. L’exploit est de taille, encore plus quand on sait qu’Ant-Man n’a que 22 ans. Seul Kobe Bryant avait réussi une telle prouesse au même âge dans l’histoire des Playoffs NBA.

Ce n’est pas cette stat qui va calmer les comparaisons entre Anthony Edwards et les meilleurs arrières de l’histoire, comme Michael Jordan et Kobe Bryant.

Après ses 40 pions inscrits face à Phoenix pour balayer les Suns au premier tour, Ant-Man a tout de suite enchaîné avec 43 points marqués lors du Game 1 à Denver cette nuit (record en carrière en PO). Une double-performance exceptionnelle qui permet à Edwards de rejoindre Kobe Bryant sur la liste des joueurs ayant réalisé un tel exploit à 22 ans ou moins.

The Minnesota Timberwolves shock the Nuggets and take Game 1 in Denver 🚨

Anthony Edwards scored 43 points and became the second-youngest player in NBA history with consecutive 40-point playoff games.

The only player to achieve this at a younger age? Kobe Bryant.… pic.twitter.com/NYRUWn7xD8

— The Athletic (@TheAthletic) May 5, 2024

En 2001, aux côtés de Shaquille O’Neal et en mode Afro Mamba, Kobe Bryant avait éclaboussé les Playoffs de son talent. Ses principales victimes ? Les Kings d’abord, contre qui Kobe avait inscrit 48 points pour conclure un sweep en demi-finale de conférence. Les Spurs de Tim Duncan et David Robinson ensuite, incapables d’arrêter Bryant lors du Game 1 des finales de conf’, où l’arrière superstar des Lakers s’était régalé avec 45 points. Les Lakers sweeperont également San Antonio, avant de réaliser le back-to-back.

On this date in 2001, 22-year-old Kobe went off for 45 points and 10 rebounds vs. a Spurs team that was 65-26 at the time.

Fresh off a 48 point performance to sweep the Kings the game prior.

Greatness. 🐍♾ pic.twitter.com/zYjU1o24Ud

— Timeless Sports (@timelesssports_) May 19, 2020

Kobe Bryant était alors dans sa cinquième saison NBA, il avait 22 ans et 269 jours. Anthony Edwards est lui très légèrement plus âgé aujourd’hui (22 ans et 273 jours) mais n’est que dans sa quatrième campagne dans la Grande Ligue. Une quatrième année durant laquelle il a prouvé qu’il pouvait devenir le nouveau visage de la NBA, et ses performances XXL sur la grande scène des Playoffs le confirment.

Vivement la suite !

__________

Source texte : ESPN