Les highlights d’Anthony Edwards (40 points) face aux Suns

Anthony Edwards a peut-être fait s’effondrer quelques vieux bâtiments en ruine de l’Arizona ce soir, tant sa performance a été sismique. Un money time jordanesque où il a rattrapé les erreurs des copains, une performance ultra-complète, et du TOMAR bien sale. C’est donc à ça que ressemble l’avènement d’une superstar ?

Le sujet du Baccalauréat de philosophie en 2020 aurait éventuellement pu être “Peut-on faire ficelle sur tous ses shoots lors d’un match de Playoffs à haute intensité ?” si l’épreuve avait eu lieu. Et si ça avait été le cas, on aurait été bien embêté, car Anthony Edwards n’avait pas encore été drafté, par conséquent on n’aurait pas pu avoir la réponse claire et concise qu’il nous a donné ce soir. La réponse est affirmative.

Oui, bon, on sait ce que vous allez dire : “Il a pas mis tous ses tirs ce soir Edwards”. Eh bien figurez vous que les matchs de Playoffs à haute intensité n’étaient pas non plus au programme de philosophie en terminale en 2020 ! Qu’est-ce que vous répondez à ça, hein ?

Anthony Edwards devait assurer une place à son équipe en demi-finales de Conférence Ouest ce soir. Qu’est-ce qu’il a fait par conséquent ? 40 points à 13/23 aux tirs dont 7/13 de loin, 9 rebonds, 6 passes décisives, 2 contres, 1 interception en 40 minutes, LUNAIRE.

Une deuxième mi-temps à 31 pions, des 3-points aimantés au filet, des passages d’épaule qui ne laisseraient aucune chance aux meilleurs athlètes de sprint de la planète, une aura digne d’un numéro 23, un poster retentissant, du jeu au poste, des accélérations à la Alphonso Davies et un sang-froid à toute épreuve pour aller bloquer les derniers espoirs de Phoenix de revenir dans la partie. La qualification en demis est dans la poche, le premier tour de Palyoffs est bigrement réussi.

ANTHONY EDWARDS HAS ARRIVED! 🌟

🐜 40 PTS (31 in 2H)

🐜 9 REB

🐜 6 AST

🐜 7 3PM

HUGE performance in a closeout Game 4 as the @Timberwolves advance to the West Semis! pic.twitter.com/DaC10GEagD

— NBA (@NBA) April 29, 2024

C’était ça Ant-Man ce soir. On vous avait pourtant bien dit de pas foutre de coup de pieds dans la fourmilière. C’est des rouges celles-là, elles piquent. Et les Suns n’avaient pas de fourmiliers sous la main, apparemment.