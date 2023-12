Highlights : les 44 points d’Anthony Edwards face aux Mavericks !

Anthony Edwards a signé son record de points de la saison cette nuit face aux Mavericks pour permettre à son équipe de l’emporter. Lorsque Karl-Anthony Towns passe à côté, l’arrière est bien présent pour sauver la mise.

La soirée avait bien commencé pour Anthony Edwards puisque dès sa première action, il a décidé, sur un cross, d’envoyer Derrick Jones Jr dans le Wyoming pour voir s’il n’y était pas. Avec 6 brindilles à longue distance, l’arrière des Timberwolves a été adroit cette nuit, mais c’est bien grâce à sa domination physique qu’il a fait le plus de dégâts. Des bumps dans tous le sens pour faire cracher leurs boyaux à ses défenseurs directes, des accélérations brusques pour que les poumons partent avec et très vite, ce sont 44 points qui sont tombés dans son escarcelle. Il a été également superbement secondé par Rudy Gobert (20 points, 11 rebonds et 3 contres) dans cette victoire.

44 PTS (season high)

6 3PM

🐺6 3PM pic.twitter.com/Ew9ZQFY5TY

Lors du prochain match entre les deux équipes, on espère voir Luka Doncic sur le parquet pour assister à l’affrontement entre deux des guards les plus enthousiasmants de la planète basket-ball.