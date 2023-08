Après trois saisons à porter le numéro 1 chez les Wolves, Anthony Edwards va retrouver le 5. Un chiffre avec lequel il a grandi et qui a une signification bien particulière pour lui et sa famille.

L’été 2023 est peut-être le plus décisif de la jeune carrière d’Anthony Edwards. Au sortir d’une superbe saison récompensée par une première sélection au All-Star Game, il vient de signer une extension de contrat au maximum et va défendre les couleurs américaines à la Coupe du Monde 2023. Mais le plus important est ailleurs pour l’arrière des Wolves.

C’est dans un entretien avec Shams Charania qu’il l’a annoncé : Anthony Edwards va troquer son numéro 1 pour le 5. Certains y verront un changement anecdotique, insignifiant, voire décevant pour les fans qui ont récemment acheté son jersey. Mais derrière ce choix, se cache en réalité une histoire bouleversante qui lui donne tous son sens.

JUST IN: Minnesota Timberwolves All-Star Anthony Edwards is changing his jersey number to No. 5.

“Whole different player” – Sitdown at @Stadium on decision to change from No. 1 to 5, goals for next season, aiming to push Karl-Anthony Towns to MVP-type year and more: pic.twitter.com/N9QR07FCbs

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2023

Cette histoire est celle d’un jeune garçon touché par un drame familial. Alors qu’il n’a que 14 ans, la mère d’Anthony est frappée d’un cancer qui le coûte la vie en janvier 2015. Quelques mois plus tard, la même maladie emporte sa grand-mère. L’adolescent perd coup sur coup ses deux plus grands repères.

À son arrivée à l’université quelques années plus tard, Anthony prend deux décisions importantes. La première, snober les plus grandes facs du pays pour rejoindre les Georgia Bulldogs et ainsi rester dans son état natal auprès de sa famille. La deuxième, continuer de porter le numéro 5 en hommage à sa mère et sa grand-mère, toutes les deux décédées un 5 du mois quatre ans auparavant.

Georgia guard Anthony Edwards announced today that he is leaving school to declare for the NBA draft. He will be a candidate for the No. 1 pick. pic.twitter.com/aX3cqCo5dD

— Everything Georgia (@GAFollowers) March 20, 2020

Pendant une saison universitaire et 32 matchs durant lesquels il arbore fièrement ce numéro, Ant-Man démontre tout son talent de basketteur et s’affirme comme l’un des meilleurs prospects du pays. Le meilleur même, puisque c’est avec le premier choix de la draft 2020 qu’il est sélectionné par les Wolves. Il fait ses débuts en NBA quelques mois plus tard… sans son numéro 5, déjà pris par Malik Beasley, qui refuse de l’abandonner. Edwards doit donc se séparer de son chiffre de coeur et adopter le 1, d’où lui viendra le surnom « A1 from Day 1 ».

« A1 From Day 1 est un surnom qu’on m’a donné. C’est quelque chose d’inventé… mais j’ai toujours été numéro 5. J’ai voulu le récupérer après mon année rookie, je n’ai pas pu. J’ai voulu le récupérer après ma deuxième année, je n’ai pas pu. On attendait juste que le bon moment arrive. » – Anthony Edwards au micro du journaliste de The Athletic Shams Charania.

Ant n’a évidemment jamais abandonné l’idée de récupérer son chiffre de coeur. Mais lorsque Beasley a été transféré à Utah à l’intersaison 2022, il était trop tard pour faire la demande de changement de numéro. C’est donc Kyle Anderson qui en a hérité et l’a porté la saison dernière. Mais cet été, Edwards a pris les devants et rapidement demandé à son coéquipier de récupérer le numéro 5. Chose que que ce dernier a immédiatement accepté, lui – coïncidence – qui a toujours porté le 1.

C’est donc avec une grande fierté et une émotion visible qu’Anthony Edwards a annoncé à Shams Charania qu’il portera le numéro 5 la saison prochaine. Après trois années durant lesquelles il a conquis le coeur des fans de Minnesota avec le 1 dans le dos, Ant va retrouver le chiffre avec lequel il a grandi. Interrogé sur ce que cela va changer chez lui, il a promis que les fans allaient voir “un tout autre joueur”. Son coach perso Justin Holland semble du même avis :

« Il a toujours faim. Mais quand on lui met ce numéro 5 dans le dos, cette faim qu’il a depuis le début, cette faim qui l’a amené là où il est aujourd’hui, elle ne va faire qu’augmenter. »

Anthony Edwards semble d’ores et déjà prêt pour son année 4 en NBA. La star des Wolves va retrouver son numéro de coeur, et il y a peu de doutes sur le fait qu’il fera tout pour l’honorer et rendre fières celles pour lesquelles il l’arbore.

Source : The Athletic