C’était il y a 18 ans : le plus grand transfert de l’histoire de la NBA

Le 2 août 2005 est une date marquante dans l’histoire de la Grande Ligue, non pas en raison d’une performance mémorable ou d’un exploit sportif, mais d’une grosse bombe sur le marché des trades. C’est en effet ce jour là qu’a eu lieu le plus grand transfert de tous les temps en NBA. Impliquant 13 joueurs et 5 équipes, il a eu des conséquences majeures. On vous raconte.

Nous sommes à l’intersaison 2005, et Miami vient de réaliser un gros coup en re-signant le pivot Shaquille O’Neal pour cinq ans. Mais après l’élimination en finales de conférence la saison précédente, les dirigeants Floridiens savent que ce move ne suffira pas si le Heat veut passer un cap et décrocher son premier titre NBA. Pour s’en donner les moyens, ils organisent un énorme transfert afin de renforcer leur effectif.

Enorme, ce trade ne l’est pas par l’importance des joueurs transférés. Il l’est par le nombre de joueurs et d’équipes impliqués : au total, cinq franchises et treize hommes sont inclus dans ce deal qui permet à Miami de récupérer cinq role players, chacun sur un poste différent : Antoine Walker, Jason Williams, James Posey, Andre Emmett et Roberto Duenas. Les quatre autres équipes (Boston, Memphis, Utah et Charlotte) reçoivent elles aussi des joueurs de rotation.

Pas de superstar, pas de tour de draft : sur le papier, ce transfert n’a d’excitant que son volume. Mais le temps va faire son affaire et montrer que ce simple échange de role players est en réalité une excellente opération réalisée par Miami ce jour-là. Les nouvelles recrues floridiennes réalisent en effet une bonne saison 2005-06 en complément du duo de stars Dwyane Wade – Shaquille O’Neal. Le meneur Jason Williams assure la distribution avec 5 passes décisives de moyenne, et James Posey joue parfaitement son rôle de 3&D en apportant une grosse défense et un solide pourcentage à 3 points (40,3% avec près de 2 tentatives par match). En sortie de banc, Antoine Walker affiche quant à lui une belle production offensive avec 12,2 points de moyenne.

Miami conclut sa saison régulière avec un bilan 52-30, soit 7 victoires de moins que la saison précédente, une petite déception pour une équipe qui s’est renforcée à l’intersaison. Mais c’est surtout en playoffs que le Heat doit performer et élever son niveau de jeu. Pour cela, Pat Riley – nommé head coach quelques mois plus tôt – procède à une réorganisation tactique en remplaçant James Posey par Antoine Walker dans le cinq majeur.

Ce choix s’avère payant, puisque Walker réalise une belle campagne avec plus de 13 points de moyenne et neuf matchs à plus de 15 points. Pendant ce temps, Posey continue d’envoyer de la défense et des tirs longue distance depuis le banc des remplaçants. Les deux hommes jouent notamment un rôle important dans la victoire au match 4 des Finales NBA face à Dallas, en envoyant respectivement 14 et 15 points pour soutenir Dwyane Wade et ses 36 unités.

La star floridienne, injouable pendant toute la campagne de playoffs avec plus de 28 points de moyenne, guide son équipe vers le premier titre de son histoire après une folle remontée : mené 2-0, le Heat renverse la série et s’impose finalement 4 à 2. Si D-Wade et son lieutenant Shaq en sont les artisans majeurs, les role players qui les entourent ont eux aussi une grosse part de mérite. Aux côtés de Gary Payton et Udonis Haslem, Antoine Walker, Jason Williams et James Posey jouent un rôle fondamental dans ce sacre, faisant de l’énorme transfert réalisé à l’intersaison un succès total pour le Heat.

Le trade complet

Le Heat reçoit : Jason Williams, Andre Emmett, James Posey et Roberto Duenas,

: Jason Williams, Andre Emmett, James Posey et Roberto Duenas, Les Grizzlies reçoivent : Eddie Jones et Raul Lopez

: Eddie Jones et Raul Lopez Les Celtics reçoivent : Albert Miralles, Qyntel Woods, Curtis Borchardt et deux seconds tours de draft (dont un qui servira à drafter Nikola Pekovic)

: Albert Miralles, Qyntel Woods, Curtis Borchardt et deux seconds tours de draft (dont un qui servira à drafter Nikola Pekovic) Le Jazz reçoit : Greg Ostertag

: Greg Ostertag Les New Orleans Hornets reçoivent : Rasual Butler et Kirk Snyder

Un transfert à treize joueurs et cinq équipes, voilà qu’il aura fallu à Miami pour renforcer son effectif et décrocher le premier titre de son histoire. Une belle anecdote qui montre que les superstars ont toujours besoin d’un collectif complet autour d’eux pour décrocher des titres.