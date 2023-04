C’est mardi, c’est bientôt le week-end ! En attendant, passage en revue de cette première nuit de play-in qui nous attend, laquelle convie quand même LeBron James, Anthony Davis, Jimmy Butler, Trae Young et plein d’autres bêtes attendues, à la base, un poil plus haut. Ça va être géniale.

Le programme

1h30 : Heat – Hawks

4h : Lakers – Wolves

Les blessés

Lakers – Wolves

Il n’est pas à proprement parler « blessé », mais Rudy Gobert est retourné dans le Larzac pour y faire de l’aviron. Un match de suspension pour l’intérieur français, en paiement de son coup dans le torse de son propre coéquipier, Kyle Anderson. Une punition pas franchement maline de la part des Wolves, déjà privés de Jaden McDaniels, qui s’est fracturé la main en tapant dans un mur. Naz Reid n’est pas non plus dans le coup, lui qui sort d’une intervention chirurgicale suite à une fracture du scaphoïde gauche. Karl-Anthony Towns et Jaylen Nowell sont tous les deux « questionnables ». Du coup ? Si KAT ne se pointe pas, préparez-vous à du grand art : Taurean Prince en poste 5 mouvant, Nathan Knight surutilisé, ou encore Luka Garza descendu du grenier.

À Los Angeles, on se marre en listant LeBron James, Anthony Davis et D’Angelo Russell en « probables ». Aucune raison que les trois larrons ne se présentent pas sur le parquet pour y cueillir des Wolves décimés. Tristan Thompson ? On l’attend dans les parages.

Heat – Hawks

Aucun blessé à recenser côté Hawks, tandis que le Heat attend juste la confirmation que Kyle Lowry tiendra son rang. Le meneur est annoncé « questionnable », alors que Nikola Jovic est out et Max Strus noté « probable ».

Les scénarios possibles

Conférence Ouest

Si les Lakers gagnent contre les Wolves, les Lakers accèdent aux Playoffs et joueront les Grizzlies au premier tour

Si les Wolves gagnent contre les Lakers, les Wolves accèdent aux Playoffs et joueront les Grizzlies au premier tour

Si les Lakers perdent contre les Wolves, les Lakers défieront le vainqueur du match entre les Pelicans et le Thunder, pour une qualification en Playoffs

Si les Wolves perdent contre les Lakers, les Wolves défieront le vainqueur du match entre les Pelicans et le Thunder, pour une qualification en Playoffs

Conférence Est