Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 10 avril au dimanche 16 avril 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant des updates à propos des Playoffs, voici le menu du play-in tournament signé beIN Sports.

Nous y sommes ! Après six mois de saison régulière intense et une fin en apothéose ce dimanche, il est temps de basculer en mode post-saison. La différence ? TOUS les matchs sont importants, à commencer par le Play-in Tournament qui va permettre de décerner les Seed #7 et #8 dans les deux Conférence avant de pouvoir lancer les Playoffs convenablement ce samedi. Pour ceux qui ont bloqué leur week-end du 15-16 avril depuis un bail dans leur calendrier, on peut d’ores et déjà vous dire sans trop se tromper que les Sixers lanceront le bal face aux Nets à 19h ce samedi. Idéal pour entamer un nouveau marathon de deux mois

Dans la nuit du mardi 11 avril

Miami Heat – Atlanta Hawks à 1h30 (beIN 1)

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves à 4h (beIN 2)

Dans la nuit du mercredi 12 avril

Toronto Raptors – Chicago Bulls à 1h (beIN 1)

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder à 3h30 (beIN 2)

Dans la nuit du vendredi 14 avril

Perdant du Heat/Hawks – vainqueur du Raptors/Bulls à 1h ou 1h30 (beIN 1)

Perdant du Lakers/Wolves – vainqueur du Pelicans/Thunder à 3h30 ou 4h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 15 avril

Philadelphie Sixers – Brooklyn Nets à 19h (beIN 1)*

Boston Celtics – Vainqueur de Heat/Hawks à 21h30 (beIN 4)*

Dans la nuit du dimanche 16 avril

À définir

* : programmation probable, en attente de confirmation