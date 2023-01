Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 23 janvier au dimanche 29 janvier 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Le MLK Day et le NBA Paris Game, c’est fini. Mais ce n’est pas pour autant que la NBA s’arrête alors c’est reparti pour une fournée de games et son lot de nuits blanches qui va avec. Mention spéciale pour le derby de Los Angeles, ce mardi à 4h du matin. Ensuite, il faudra avoir deux écrans pour suivre Sixers – Nets et Bucks – Nuggets en même temps mercredi. Et pour bien finir la semaine, Joel Embiid reçoit Nikola Jokic en prime time samedi. Un immanquable entre deux des meilleures équipes de la Ligue et deux candidats au MVP à un horaire idéal pour des fans français.

Dans la nuit du lundi 23 janvier

Chicago Bulls – Atlanta Hawks à 2h (beIN 1)

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 24 janvier

Dallas Mavericks – Washington Wizards à 2h30 (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 25 janvier

Philadelphie Sixers – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Denver Nuggets à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 26 janvier

Brooklyn Nets – Detroit Pistons à 1h30 (beIN 4)

Phoenix Suns – Dallas Mavericks à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 27 janvier

Indiana Pacers – Milwaukee Bucks à 2h (beIN 4)

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 28 janvier

Philadelphie Sixers – Denver Nuggets à 21h (beIN 3)

Portland Trail Blazers – Toronto Raptors à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 29 janvier

Charlotte Hornets – Miami Heat à 19h (beIN 5)

Cleveland Cavaliers – Los Angeles Clippers à 1h (beIN 4)