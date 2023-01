Moment d’émotion à venir à Orlando, puisque Jonathan Isaac va refouler un parquet NBA ce soir, pour la première fois depuis deux ans et demi. Peut-être la fin d’une longue histoire de blessures et de rechutes.

“Un revenant en Floride”. Jonathan Isaac va enfin rejouer en NBA. L’ailier effectuera son retour dans la rotation du Magic ce soir à 1h, face aux Celtics, selon Shams Charania de The Athletic. Le joueur de 25 ans n’a plus joué depuis la bulle sanitaire d’Orlando… le 2 août 2020, soit 904 jours. Une éternité.

After missing over two NBA seasons, Orlando Magic forward Jonathan Isaac is expected to make his return and season debut on Monday vs. Boston, source tells @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2023

Drafté en 2017, Isaac a vécu un des coup d’arrêts les plus violents de l’histoire : victime d’une rupture des ligaments croisés en janvier 2020 et victime d’une rechute l’été qui a suivi, JI sort donc de deux saisons et demi sans jouer. Il avait repris la compétition récemment en G League, dans la franchise affiliée d’Orlando, et avait montré des signes rassurants. En trois matchs de la ligue mineure, il tournait à 15,7 points, 6,7 rebonds, 2 passes et 2 contres de moyenne, le tout à 41% de réussite au shoot.

Avant la cata, le sixième choix de la Draft 2017 était considéré comme le grand espoir du Magic, autour duquel la franchise voulait construire. Capable d’apporter de l’impact et de l’énergie offensivement mais surtout défensivement, Judah était même un potentiel DPOY, alors qu’il montait en puissance au fur et à mesure des années. Lors de sa dernière année en NBA, sa meilleure en carrière, en 2019-20, Isaac tournait à 11,9 points, 6,8 rebonds, 1,6 interception et 2,3 contres de moyenne, à 47% aux tirs.

Même si beaucoup de choses ont aujourd’hui changé à Orlando, la franchise ayant pris une nouvelle direction avec à sa tête Paolo Banchero, Jonathan Isaac reste évidemment le bienvenu en Floride et tentera donc ce soir de relancer sa carrière de basketteur professionnel. À 25 ans, le freak semble enfin voir le bout du tunnel, et après trois matchs de G League convaincants, il va tenter de continuer dans cette voie dans la Grande Ligue et de redevenir le monstre qu’il était il y a trois ans.

Source texte : Shams Charania, Basketball Reference