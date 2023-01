C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Allen Iverson !

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

The Answer ! “La réponse” pour les non-bilingues, et la réponse à la question posée aujourd’hui sera logiquement très attendue. Pourquoi ? Car on parle des coéquipiers d’Allen Iverson tout au long de sa carrière, et disons que c’est un peu comme si on parlait du boucher préféré de ta copine vegan. Une vie de joueur NBA traversée sans avoir pu compter sur des teammates dignes de ce nom, on se demande aussi si AI aurait été le collègue parfait mais là est un autre débat, et on part donc sur une recherche plus qu’une réflexion, car trouver trois mecs à mettre sur le podium fut un exercice assez spécial on vous l’accorde. Quelques meneurs, pfiou, un ou deux pivots solides mais aux mains un peu carrées, bref pas le gratin vous l’aurez compris…

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier, action, moteur, ça tourne.