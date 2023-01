Le joueur des Grizzlies, Dillon Brooks, s’est plaint des coups de sifflets à son égard à l’issue de la défaite de Memphis face aux Suns cette nuit. Le Canadien serait, selon sa propre opinion, injustement ciblé par les officiels.

Dillon Brooks et les arbitres ne semblent pas vraiment sur la même longueur d’onde en ce qui concerne l’interprétation des règles. Cela s’est encore vérifié face aux Suns cette nuit. L’ailier des Nounours a confié durant le match à son coéquipier Ja Morant ne pas être sûr d’avoir commis une faute… sur une main dans le visage de Cameron Johnson, logiquement sanctionnée d’une flagrante par les arbitres. Plus globalement, l’ancien Duck de l’Université de l’Oregon semble avoir du mal à comprendre le traitement des femmes et hommes au sifflet à son égard d’une manière générale.

“Ils m’ont dans le viseur tous les soirs. Je ne peux pas jouer mon jeu. Ils ne me laissent pas jouer assez physique. C’est tous les soirs, et je n’apprécie pas cela. Tous les soirs ils me font me retrouver dans le rouge avec les fautes. Je n’aime pas cela. J’espère que ça changera” – Dillon Brooks

Le franchise player des Ursidés, Ja Morant, a également pris la défense de son coéquipier, jouant l’habituelle carte du “il-est-passionné-il-joue-à-fond-il-donne-tout”.

“J’ai comme la sensation que certaines personnes ont une certaine animosité envers lui. Il est juste passionné. Il donne tout dans le jeu quand il est sur le terrain. Il va toujours tout donner. J’ai l’impression que les gens le jugent mal par rapport à cela. N’importe quel coach voudrait d’un joueur qui va tout laisser tout le temps” – Ja Morant

Certes, il est vrai que celui qui fêtait hier ses 27 ans n’est pas le dernier à mettre de l’intensité sur le terrain. Et on ne pourra certainement pas lui reprocher de parler dans le vide, lui qui déclarait en interview d’après-match après la victoire face aux Cavs la semaine dernière que ses Grizzlies étaient “une bande de chiens”, “toujours là pour jouer physique”. Pour le coup, voilà des propos accompagnés d’actes bien comme il faut.

M’enfin tout de même, pour un joueur qui figure dans le top 10 de ceux qui commettent le plus de fautes au total ET par match cette saison (143 et 3,4), peut-être que le zèle des arbitres, justifié ou non, n’est pas la seule source du “problème”. Et puis, reconnaissons-le, dégommer le bras du malheureux Gary Payton II lors des derniers Playoffs, ce n’est certainement pas de nature à s’attirer les bonnes grâces des maîtres du jeu. Au passage, ce n’est sans doute pas cette propension assumée à la dureté qui risque de faire diminuer le nombre de haters de la troupe de Taylor Jenkins. Mais bon, ça, c’est le cadet des soucis des Grizzlies.

Jouer dur et choisir la voie du physique c’est bien. Encore faut-il en assumer les conséquences. Et c’est peut-être un peu fort de café de la part de Dillon Brooks de s’en prendre à l’arbitrage quand lui même a choisi de s’y exposer de par son style de jeu.

Source texte : Commercial Appeal / Team Rankings