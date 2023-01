La FFBB, par l’intermédiaire du staff de l’équipe de France de basket masculine, a dévoilé ce lundi midi la liste des 14 joueurs qui participeront aux matchs internationaux de février. Comme d’habitude les NBAers sont absents mais la troupe est solidement garnie, avec des historiques, des petits nouveaux… et la présence de Victor Wembanyama.

Allez, on remet le couvert ! Pour le second rassemblement depuis l’EuroBasket 2022, Vincent Collet et son équipe ont donc convoqué quatorze joueurs pour participer à deux matchs de qualification à la Coupe du Monde 2023. Les Bleus sont déjà qualifiés, mais il faudra faire preuve de sérieux pour affronter la République Tchèque à Pardubice, le jeudi 23 février à 18h. Après ce déplacement, l’équipe de France reviendra au pays pour s’établir à Trélazé, en banlieue d’Angers. Ils affronteront ainsi la Lituanie le dimanche 26 février à 18h à l’Arena Loire.

Dans le groupe ? Des têtes bien connues, puisqu’Andrew Albicy sera là, tout comme Terry Tarpey, qui a manqué la dernière fenêtre de novembre pour une blessure à la main. Les deux larrons seront les tauliers d’une liste comportant également les noms de Yoan Makoundou, Sylvain Francisco, Juhann Begarin et Ismael Kamagate. À noter également les présences de Paul Lacombe Damien Inglis et Nicolas Lang. Hugo Benitez fera son retour après une première effectuée en février 2022.

Un groupe quasiment inchangé 💪 Vincent Collet a dévoilé ce jour une liste de 14 joueurs appelés pour préparer les deux dernières rencontres de qualifications à la @FIBAWC 2023. Plus d’infos : https://t.co/WNdcFPZ8Ek#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/Oqc1WnCvdx — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) January 23, 2023

Victor Wembanyama sera présent, après deux matchs autour de la vingtaine de points en novembre. Pierre Pelos, de la JL Bourg, est appelé pour la première fois tandis que Malcolm Cazalon et Bodian Massa, qui avaient été sélectionnés en novembre sans être ensuite convoqués pour les matchs, tenteront cette fois de sécuriser leur place.

L’objectif de ces deux rencontres ? Conserver la première place du groupe et s’offrir une place de choix pour le tirage des groupes de la phase de poule du Mondial. Il faudra jouer avec sérieux, mais l’équipe de Vincent Collet a toutes les armes pour triompher cet hiver.

Source : FFBB