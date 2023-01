Victime d’une rupture des ligaments croisés l’été dernier, Danilo Gallinari a dû faire une croix sur sa première saison aux Celtics. Mais le vétéran a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. Jusqu’à imaginer un retour pour les Playoffs..?

Recrue estivale à Boston, Danilo Gallinari n’a jamais pu porter le maillot vert cette année. Gravement blessé au genou en août lors de l’EuroBasket, l’Italien doit donc s’absenter toute la saison. Mais dans un entretien accordé au blog italien Around the Game hier soir et des propos relayés par Yahoo Sports, le joueur de 35 ans a indiqué que sa rééducation allait dans la bonne direction.

“Je respecte ce qui était la feuille de route que nous nous étions fixée au début, les enjeux et les objectifs que nous nous sommes fixés chaque semaine, chaque mois, donc je dirais que tout se passe bien” – Danilo Gallinari

Gallo a également indiqué avoir comme objectif de revenir lors de la postseason afin d’aider ses coéquipiers lors des joutes printanières… bien que cela paraisse optimiste étant donné la gravité de la blessure du bonhomme et du temps nécessaire à la convalescence.

“C’est très difficile parce que nous calculons aussi les protocoles qui ont été mis en place dans la NBA ces dernières années en période de reprise. Mais c’est [les Playoffs] définitivement l’objectif” – Danilo Gallinari

Danilo Gallinari reste tout de même au contact de ses coéquipiers, en prenant part aux déplacements, afin de rester dans le mood actuel. Dans le groupe des Celtics, tout le monde est convié à participé, de près comme de loin.

” J’ai décidé en accord avec le staff et le club de suivre l’équipe à l’extérieur pour continuer le travail de réhabilitation, mais aussi parce que j’aime beaucoup être en contact avec eux et les suivre de près. Je suis heureux, c’est un groupe formidable. C’est peut-être plus simple de s’intégrer en étant un vétéran et en étant le plus deuxième plus âgé de l’équipe. Je ne peux pas aider, mais je suis satisfait” – Danilo Gallinari

En pleine bourre, les Celtics restent sur neuf victoires consécutives, évidemment tout en haut de la conférence Est. Véritable favori au titre, Boston compte sur tout le monde pour leur conquête de la bague, et attend le retour de l’Italien préféré de ton Italien préféré.

Source texte : Yahoo Sports, Around the Game