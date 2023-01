Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. On enchaîne ce lundi avec les Chicago Bulls !

Les Bulls, plutôt acheteurs ou vendeurs à la deadline ?

Avec des résultats très mitigés – 21-24, 10è à l’Est – les Bulls devraient se situer du côté des vendeurs cet hiver. Deux noms sont particulièrement cités : Nikola Vucevic et Zach LaVine. Pour Niko, la situation tend plus à un maintien à Chicago actuellement, mais rien n’est complètement scellé. Celle concernant Zach LaVine est bien plus complexe et pourrait se décanter plutôt cet été.

🚨 Les Mavs, Lakers, Knicks et le Heat restent à l’affût sur le dossier Zach LaVine. Pour le moment, pas de transfert à venir. Mais si une dégringolade a lieu à Chicago dans le mois à venir, ces 4 franchises mettront la pression pour tenter un blockbuster trade avec LaVine. pic.twitter.com/9QSmZzUzgQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

Parlons donc du Vooch’ : dernière année de contrat cette saison, avec une masse salariale déjà très chargée et qui ne pourra accueillir que 8 millions de dollars de plus l’année prochaine si elle restait en l’état actuel des choses niveau effectif.

Trop peu pour payer Nikola, c’est clair. Pourtant, pas question de laisser le grand bonhomme quitter l’Illinois avec un bouquet de fleurs et un “bonne continuation” comme si c’était une fin de stage découverte de troisième. Non, l’idée est surtout d’utiliser ses bonnes performances récentes pour récupérer un maximum de choses début février… même si à l’heure où ces lignes sont écrites, Arturas Karnisovas envisage bien de garder tout le monde.

🚨 À l’heure de ces lignes, Arturas Karnisovas serait clairement pour la continuité de son groupe, sans transfert majeur à la deadline. Une série de défaites peut changer la donne, mais ni DeRozan, ni LaVine ni Vucevic ne devraient être transférés d’ici le 9 février prochain. pic.twitter.com/NLeHs0Ff9j — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

Coby White serait lui en instance de départ, Windy City recherchant des également des petits transferts pour renforcer la mène. Avec un Lonzo Ball toujours out, cela ne pourrait qu’être positif d’apporter un peu plus d’expérience sur le poste 1.

DeMar DeRozan ? Le franchise player des Bulls n’est pas attendu plus que ça à l’aéroport dans trois semaines, mais la rumeur selon laquelle les Lakers pourraient songer à envoyer leurs premiers tours de Draft 2027 et 2029 pourrait créer une réflexion chez Arturas Karnisovas, responsable des opérations basket chez les Taureaux. Le caractère assez important de ce transfert pourrait pousser l’affaire à trouver son dénouement cet été également.

LE(S) JOUEUR(S) DES BULLS QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANSFÉRÉ(S)

Nikola Vucevic : pivot de 32 ans tournant à 17,5 points, 11 rebonds et 3,2 passes de moyenne à 52,1% au tir cette saison, sous contrat jusqu’à cet été pour un salaire de 22 millions en 2022-23.

: pivot de 32 ans tournant à 17,5 points, 11 rebonds et 3,2 passes de moyenne à 52,1% au tir cette saison, sous contrat jusqu’à cet été pour un salaire de 22 millions en 2022-23. Coby White : jeune meneur de 22 piges qui envoie 8,7 points, 2,6 rebonds et 1,8 passe à 43,5% au tir. Les biftons ? 7,4 millions cette saison et un statut de restricted free agent, toujours bon à avoir.

LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LES BULLS

Pour l’instant, aucun joueur n’est rapporté comme ciblé en priorité par les Bulls, mais un hypothétique départ de Vucevic amènerait de facto l’équipe à vouloir trouver un autre intérieur de talent pour le remplacer. Il faudra suivre avec attention les rumeurs ces prochains jours, car les intérêts d’équipes pour le pivot ne feront qu’augmenter désormais.

Chicago pourrait également chercher à récupérer des choix de Draft, qui sont une monnaie intemporelle et qui pourront, en cas d’explosion complète du groupe cet été, être de bon recours dans une reconstruction qui s’en suivrait.

