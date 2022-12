Les Bulls doivent-ils transférer Nikola Vucevic à la trade deadline ?

Plusieurs éléments peuvent entrer en considération dans un potentiel transfert, tels que la dynamique sportive de la franchise et du joueur, la situation contractuelle de ce dernier, ainsi que le timing. Alors que la trade deadline arrive lentement mais sûrement, petit état des lieux sur le cas Nikola Vucevic aux Chicago Bulls.

Il y a des infos qui ne sortent pas dans les médias, des choses dont le grand public n’a certainement aucune idée. L’idée d’opérations réalisées dans le plus grand secret n’est pas à exclure, mais dans un écosystème comme celui de la NBA où circule une armée d’insiders (Woj et Shams en tête), difficile de propager des rumeurs avec un fondement autre que des sources internes aux franchises. Pourtant, quand on regarde de plus près les circonstances auxquelles font face certaines équipes et certains joueurs, il y a bien des mouvements qui pourraient faire sens à première vue, et cela nous semble être le cas pour Nikola Vucevic chez les Taureaux.

Dit comme ça, cela vous paraît un peu sorti de nulle part n’est-ce pas ? Surtout dans la mesure où, au moment où on parle, aucun média ne fait état de rumeurs pressantes de transfert autour du Vooch, hormis un petit intérêt des Lakers récemment. Mais alors, qu’est-ce qui serait de nature à laisser envisager un départ du double All-Star ?

Déjà, sa situation contractuelle. En cette saison 2022-23, Nikola Vucevic est dans sa dernière année de contrat, année durant laquelle il doit toucher la somme de 22 millions de dollars, et il ne s’est vu proposer, de ce que l’on sait, aucune extension. Vous nous direz, libre à la franchise de le laisser filer gratuit l’été prochain pour récupérer du cap.

Oui… mais non.

Car avec déjà les gros salaires de Zach LaVine, DeMar DeRozan et Lonzo Ball à assumer, plus encore quelques autres joueurs sous contrat ici et là (Patrick Williams et Alex Caruso les premiers), il n’y aura que huit millions de disponibles dans le cap space des bovidés. Pas ouf pour renforcer un effectif. Le président des opés basket Arturas Karnisovas pourrait ainsi avoir tout intérêt à évacuer le meilleur pote de Vavane pour récupérer des joueurs qu’il est certain de garder la saison prochaine. Enfin, encore faudrait-il savoir quelle est la direction sportive du côté du United Center.

Car de ce point de vue-là, rien ne se passe comme prévu pour les joueurs de Billy Donovan. Au coup d’envoi de l’exercice, les Bulls arrivaient pourtant forts d’un exercice précédent encourageant (malgré un écroulement en deuxième partie de saison à cause des blessures) lors de laquelle DeRozan et LaVine, tous deux All-Stars, ont fait des merveilles et permis à la franchise de Chicago d’atteindre le top 6 à l’Est, validant ainsi une participation aux Playoffs. Aujourd’hui, la team a un bilan négatif (11 victoires – 18 défaites) et n’est même pas dans les places qualificatives pour le play-in tournament.

La blessure de Lonzo Ball, qui leur avait déjà fait beaucoup de mal lors de la deuxième moitié de la saison 2021-22, représente une carence énorme pour les Taureaux dans le playmaking et en défense. Alors que le fils aîné de l’arbitrage vidéo LaVar risque encore d’être absent un long moment, peut-être même toute la saison, l’équipe pourrait bien sacrifier Vucevic pour tenter de rééquilibrer l’effectif, notamment sur le plan défensif, et se remettre un peu la tête à l’endroit dans l’Illinois. Un départ qui pourrait potentiellement libérer également le pivot monténégrin qui, depuis son arrivée à Windy City, semble parfois bridé par l’omniprésence dans le jeu de son duo d’extérieurs. Une configuration gagnante pour tout le monde sur le papier, de quoi tenter de la matérialiser dans la réalité ?

Vous l’aurez compris, malgré l’absence de grosses rumeurs dans les médias, ce ne sont pas les raisons qui manquent pour imaginer un départ de Nikola Vucevic de Chicago d’ici la deadline. Rendez-vous dans quelques semaines pour vérifier si notre boule de cristal est au point ou pas ?