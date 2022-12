Selon notre cousin qui est en Erasmus à Los Angeles, le bureau de Rob Pelinka reste allumé toute la nuit en ce moment. Le manager général et ses sbires sont au four et au moulin pour se préparer à toutes les éventualités et les rumeurs. La dernière en date, un trade avec les Bulls pour mettre enfin la main sur DeMar DeRozan et Nikola Vucevic en échange de Russell Westbrook.

Le point commun entre les rumeurs de transferts et la neige ? Les deux sont généralement annoncées de longues semaines à l’avance et elles arrivent en masse à partir du mois de décembre. Du côté de Los Angeles, pas d’inquiétude, les flocons ne risquent pas de tomber sauf si la mairie décide d’ouvrir une piste de ski du côté de Venice Beach mais ça, ce sont pas nos affaires. À la place du manteau blanc, les rumeurs de trades s’abattent en rafale ces derniers jours dans la Cité des Anges. Rob Pelinka a un plan en trois parties pour sa dissertation qui a pour but de ramener le plus d’aide possible à LeBron James et Anthony Davis, et la dernière possibilité devrait bien les aider.

Le partenaire particulier de Robinet pour cet échange se trouve de l’autre côté du pays, plus précisément à Chicago. Les Bulls ressemblent plus à des taurillons depuis le début de la saison et ils pointent à la douzième place de l’Est avec 9 victoires pour 13 défaites. Zach LaVine est bougon, Lonzo Ball squatte toujours l’infirmerie et le momentum des Bulls semble porté disparu depuis la fin de saison ratée et l’élimination au premier tour des Playoffs.

De quoi donner des envies de tout changer sur les berges du Lac Michigan ? Difficile à dire mais en tout cas aux Lakers on se dit qu’il y a peut-être une ouverture. Dans son podcast, l’insider d’ESPN Zach Lowe a assuré que les Angelinos avaient discuté en interne sur la possibilité d’un échange qui enverrait Russell Westbrook en compagnie des deux premiers tours de Draft 2027 et 2029 en échange de DeMar DeRozan et Nikola Vucevic.

« Le trade que j’ai vu sur Twitter concernait Russ et les deux tours de Draft, dont un avec une légère protection, contre DeRozan et Vucevic. Je peux vous dire à 100%, avec certitude que les Lakers ont eu des discussions en interne sur cette possibilité, si jamais elle se présentait. » The Lakers have had “internal discussions” on a trade that would send Russell Westbrook and two 1st-round picks to Chicago for DeMar DeRozan and Nikola Vucevic. (per/@ZachLowe_NBA) pic.twitter.com/aRGeMCja6D — BullsMuse (@BullsMuse_) December 2, 2022

On connaît la chanson, pas de fumée sans feu, pas de plumes sans oiseaux et donc pas de rumeurs sans trades ? Quoi qu’il en soit, l’opportunité, à court terme, serait bien belle pour les Lakers qui récupéreraient deux éléments pouvant leur filer un sacré coup de main. Vucevic densifierait la raquette et apporterait ses points et sa solidité, quant à DeMar DeRozan il jouerait enfin chez lui avec une réelle chance de bague à la fin du bal. On parle aussi d’un type qui a porté les Bulls tout au long de la saison passée et qui tourne à 25,8 points de moyenne sur ses 22 premiers matchs. Assurément, il deviendrait le troisième larron dont rêve tout La La Land. Russell Westbrook poserait ses bagages – déjà prêts depuis des lustres – à Chicago, mais certainement pas pour très longtemps. En réalisant ce trade, les Bulls tireraient en tout cas un trait sur leur projet Playoffs entamé il n’y a pas si longtemps pour privilégier une nouvelle reconstruction basée notamment sur les deux picks des Lakers. Autant dire que Benny The Bull prendrait les commandes du tank.

Tandis que ses petits protégés font le job sur le terrain, Rob Pelinka se rappelle aussi qu’il doit justifier son salaire. Le GM des Lakers commence à se mettre en action et les premières étincelles jaillissent de sa pierre à feu. L’incendie est prévu après le 15 décembre mais la fanbase des Angelinos s’imagine déjà en train de zieuter une nouvelle super team… attention, on sait comment ça a terminé les dernières fois.

Source texte : The Lowe Post