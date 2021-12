Les Lakers n’excluent pas un trade de Russell Westbrook : il n’y a pas de fumée sans feu et ça pourrait bien sentir le roussi pour le Brodie

Russell Westbrook connaît un début de saison bien compliqué du côté de sa nouvelle équipe. Son alliance avec LeBron James et Anthony Davis ne tourne pas si rond et le meneur a bien du mal à convaincre. De quoi donner envie au board californien de foutre Beastbrook dans un avion ? Tout le monde avait vu cette situation arriver à des kilomètres à la ronde mais elle se pointe quand même vachement tôt, non ?

« Les aventuriers de la tribu des Lakers ont décidé de vous trader et leur sentence est irrévocable. » Malheureusement, Russell Westbrook n’a pas trouvé de collier d’immunité et c’est donc lui qui fout le camp après avoir été trahi par ses « potes » Teheiura James et Claude Davis. Vous l’aurez compris, tout ça n’était que de la fiction mais cela pourrait bien vite devenir réel car l’avenir du meneur commence à être remis en cause en interne. La raison principale est tout simplement le début de saison des Lakers qui est à des années lumières de ce qui était prévu par LeBron et ses potes, car à l’heure actuelle la franchise purple and gold pointe à la sixième place du Far West avec 15 victoires pour 13 défaites. Un bilan tout juste à l’équilibre, une envie bien souvent absente et un niveau en dessous des cadors du cirque. Non, tout n’est pas de la faute de Russell Westbrook mais son intégration questionne de plus en plus et les dirigeants des Lakers seraient ouverts à un trade comme l’a révélé Jake Fisher de Bleacher Report.

“The trio of LeBron James, Anthony Davis and Russell Westbrook simply hasn’t blended as well as Lakers figures hoped, and Los Angeles has held internal discussions on trade scenarios for Russell Westbrook” 😳 – @JakeLFischer pic.twitter.com/5aUNeFxkQt — NBA Central (@TheNBACentral) December 14, 2021

Les Lakers le savaient quand ils ont tout chamboulé cet été pour ramener Russ dans sa ville natale, le Big Three ne présentait pas tous les atomes crochus d’une future entente parfaite. Tout simplement car les trois zinzins ont besoin du ballon pour exister, mais léger problème, on rappelle à Rob Pelinka le GM qu’il n’y a qu’un seul ballon sur le terrain… Bref, le pari était risqué et pour l’instant il n’est pas réussi avec un meneur qui enchaîne les pertes de balles et les apparitions au Shaqtin’ A Fool malgré des stats globales solides de 19,5 points, 8,4 assists et 7,7 rebonds de moyenne. On ne peut pas non plus dire que c’est un échec monumental. Tout d’abord car le MVP 2017 n’a joué que 28 matchs sous la tunique des Lakers et bon nombre de ces matchs se sont déroulés sans LeBron James ou AD. Dans n’importe quelle autre franchise, on leur laisserait du temps pour s’acclimater mais à Los Angeles le temps est compté pour tous et Frank Vogel ne vous dira pas le contraire. C’est bien beau de parler de trade mais qui voudra récupérer un Russell Westbrook de 33 ans avec un contrat de 91 millions de patates sur deux ans ? Spoiler : les équipes se comptent sur les doigts d’une main sans doigts. On pourrait penser à Ben Simmons mais les Sixers ne seraient pas chaud de récupérer le Brodie, comme pratiquement tous les autres contenders. Quand on épluche alors les comptes des franchises, on se rend compte que le contrat de Westbrook matche parfaitement avec celui de… John Wall et un retour du numéro 0 à Houston nous paraît bien délicat mais imaginez quand même la tronche que tirerait le marsupilami. Parler de trade c’est une chose mais trouver un point de chute à ce Russell là en est une autre et quelque chose nous dit que ce feuilleton ne fait que commencer.

Russell Westbrook et les Lakers, l’idylle pourrait bien ne pas passer l’hiver. Réelle intention de trade ou simple coup de pression, peu importe dans les deux cas le meneur californien va devoir se démener et vite devenir indispensable s’il ne veut pas prendre l’avion direction Pétaouchnok-les-oies.

Sources texte : Bleacher Report, NBA Central