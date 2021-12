Programme NBA : 11 matchs au programme dont un Thunder – Pelicans immanquable, Mercredi Panzani c’est parti !

On continue sur l’agitation de la soirée d’hier avec une belle programmation. En entrée, les Sixers accueilleront le Heat, avant un plat de résistance où les Wolves se déplaceront dans la demeure du MVP en titre, puis en dessert vous aurez le choix entre trois matchs à 4h. Sortez votre plus bel accent italien, ce soir c’est Mercredi Panzani.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2021

1h : Magic – Hawks

1h : Sixers – Heat (sur beIN Sports 4)

1h : Cavaliers – Rockets

1h30 : Mavericks – Lakers (sur beIN Sports 1)

2h : Bucks – Pacers

2h : Thunder – Pelicans

2h30 : Spurs – Hornets

3h : Nuggets – Timberwolves

4h : Jazz – Clippers

4h : Blazers – Grizzlies (sur beIN Sports 4)

4h : Kings – Wizards

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Nuggets – Timberwolves (3h) : les deux équipes en plein dans les spots play-in avec Denver à la huitième place et Minnesota à la neuvième. Pour des équipes en zone de turbulence, le casting sera plutôt sympa à la Ball Arena, avec Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns côté Wolves mais également le maître des lieux Nikola Jokic. Le Joker est désormais habitué à porter les Nuggets à bout de bras. Dernièrement, le pivot serbe tourne à fond, lui qui enregistre sur ses cinq derniers matchs une moyenne de 28,2 points, 14,4 rebonds et 10,3 passes avec trois triple-doubles en prime. Rien que ça. De leur côté, les Loups devront peut-être faire sans D’Angelo Russell, incertain à cause d’un bobo à la cheville. Pas top quand on sait que les Wolves possèdent un bilan de 7-23 sans lui la saison dernière, et 0-5 cette année… Le match aura en tout cas un petit enjeu pour le positionnement à l’Ouest.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Sixers poursuivent leur mois le plus compliqué avec un bilan de 4-3 pour l’instant. Face à Miami, toujours privé de Bam Adebayo et Jimmy Butler, Philadelphie essayera d’enregistrer une victoire de plus avant de faire face aux Nets d’un Kevin Durant actuellement injouable.

Trae Young est actuellement en grande forme malgré les résultats en dents de scie des Hawks. Mais c’est toujours bien de jouer le Magic pour se relancer.

Les Cavaliers continuent de surprendre, ils sont désormais quatrièmes à l’Est et pourraient enregistrer leur cinquième victoire d’affilée face aux Rockets en 8-2 sur leurs dix derniers matchs.

Thunder – Pelicans, c’est indiscutablement le match de la nuit (non).

Les Grizzlies continuent leur bonhomme de chemin sans Ja Morant et s’en sortent de manière plutôt impressionnante, avec une quatrième place à l’Ouest et un 8-1 depuis l’absence de leur superstar. Vont-ils continuer à enchaîner sur le parquet de Blazers en crise ?

Touchés par une soudaine vague de COVID, les Lakers devront affronter les Mavericks sans Talen Horton-Tucker, Dwight Howard et Malik Monk. Bonne nouvelle cependant, Anthony Davis devrait faire son retour pour aider Los Angeles à enchaîner une troisième win contre des Mavs privés de Luka Doncic.

Les Clippers sortent d’une quatrième victoire de rang contre les Suns et devront confirmer contre l’une des équipes les plus en forme du moment : le Jazz, sur une grosse série de sept victoires.

Les Kings affronteront les Wizards sans leur coach Alvin Gentry, également touché par ce maudit COVID.

Entre 1h et 7h, la team café aura fort à faire. Et si vous êtes en pleine phase de questionnement concernant votre activité qui précédera le début du programme, un remake du Parrain devrait vous mettre en condition pour ce mercredi à l’italienne.