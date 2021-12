Klay Thompson est rappelé par l’équipe A des Warriors : mesdames et messieurs, le retour du Splash Brother va avoir lieu dans quelques jours !

Vous aimez les cadeaux de Noël en avance ? Alors tendez les mains, car la NBA vient de nous envoyer un beau carton en direct de Golden State. Récemment en préchauffage du côté de l’équipe de G-League de Santa Cruz, Klay Thompson vient d’être rappelé par l’équipe A des Warriors. Son retour devrait donc être imminent.

C’est ce qu’on appelle un timing parfait.

Le management de Golden State mené par Bob Myers avait lâché une première bombe il y a quelques semaines, en indiquant que ce n’était qu’une question de semaines avant le retour de Klay sur les terrains officiel de NBA, et qu’on pouvait tous gentiment entourer la semaine de Noël dans notre calendrier. Après avoir fait kiffer la planète basket en donnant une telle info, les Warriors décidaient d’envoyer Thompson sur les planches plus sombres du basket, loin des parquets de la Grande Ligue. Direction la G-League et l’équipe de Santa Cruz, ce qui nous permettait de voir le sniper avec son bandeau vissé sur le front. Quelques échauffements bien médiatisés, quelques photos bien stylées, tout ce qu’on voulait c’est que la magie de décembre fasse son effet : qu’en gros, les jours passent et qu’on se retrouve le 25 décembre sous notre nez. Et bien justement, dans une grosse semaine, Papa Noël débarquera dans nos cheminées avec un gros sac rempli de cadeaux, et les fans des Warriors seront gâtés puisqu’ils auront droit à un gros paquet avec un bouc et un poignet en feu. En effet, la franchise de Golden State vient d’annoncer dans un communiqué officiel que Klay Thompson et James Wiseman étaient rappelés de l’équipe de Santa Cruz, pour rejoindre l’équipe A. Généralement, quand on fait ce genre d’annonce, c’est qu’un comeback est imminent. Et sachant que la direction californienne avait visé Noël pour un retour de Killa Klay, on est bien dans les temps.

Warriors Recall Klay Thompson and James Wiseman from Santa Cruz pic.twitter.com/G8rAtn5qRX — Warriors PR (@WarriorsPR) December 16, 2021

L’information de cette nuit concerne aussi James Wiseman, numéro 2 de la Draft 2020, qui n’est pourtant pas prêt de rejouer de sitôt. Si les progrès de Wiseman ces derniers jours ont été encourageants, le niveau de communication a été différent de la part des Warriors le concernant car il a plus été question de parler de retour de James en 2022. On peut toujours avoir des surprises, mais on sait qu’à Golden State le projet Wiseman est joué dans le temps. Il n’y a pas de rush, les Warriors sont sur le toit de la NBA, Stephen Curry vient de devenir le tireur à trois points le plus prolifique de tous les temps en dépassant Ray Allen à New York, et ce n’est pas comme si la saison des Californiens dépendait de l’état de santé du pivot. Son comeback sera excitant à surveiller, car le potentiel est immense, mais on préfère entourer le Nouvel An que Noël, et avec des pincettes.

Concernant Klay Thompson, on est bien évidemment obligés de se pencher sur le calendrier de son équipe pour faire des projections. Le lundi 20 décembre, Warriors – Kings, et le jeudi 23 décembre, Warriors – Grizzlies. Faites votre choix, mais on va partir sur un de ces deux matchs-là. Peut-être qu’on devra patienter encore un peu, histoire de prendre un maximum de précautions, mais l’armée de Steve Kerr va jouer de nombreux matchs en déplacement dans les semaines à venir (11 des 16 prochains matchs). Cela semble donc peu probable qu’un retour se fasse en déplacement, autant tout miser sur l’ambiance électrique qu’il y aura au Chase Center le soir où le numéro 11 fera son grand retour. Déjà que Curry a battu le record all-time de Ray Allen à l’extérieur, faudrait pas non plus trop frustrer les fans de la Bay ! Plus sérieusement, c’est une impatience palpable qui anime les supporter de Golden State et de la NBA en général, car pour rappel Klay Thompson n’a pas rejoué un seul match officiel depuis ce fameux Game 6 des Finales NBA de 2019… Dites-vous qu’à l’époque, Kevin Durant était encore chez les Warriors, et Ja Morant espérait se faire une place chez les grands garçons. Il y aura donc forcément une attente démesurée, et une pression à devoir assumer pour un joueur qui aura besoin de temps pour retrouver ses automatismes. Mais comme pour Wiseman, les Warriors ont aussi de la marge : avec une équipe qui cartonne sur ce début de saison, tout modèle sera tenté afin que le comeback soit réalisé à la perfection.

La suite, c’est quoi ? Et bien la suite, c’est un retour de Klay Thompson dans l’équipe A, des dernières mises à jour de la part du staff médical, et une annonce officielle de la franchise qui tombera potentiellement ce weekend. Préparez-vous, car Stephen Curry va retrouver son Splash Brother dans quelques jours !

Source : Warriors PR