Le retour de Klay Thompson n’est plus qu’une « question de semaines » : après 900 jours d’absence, on peut encore attendre un petit peu

Pendant un passage sur les ondes de radio californiennes, Steve Kerr est revenu sur le dernier match contre Phoenix, le début de saison réussi de ses Warriors et bien sûr le cas de Klay Thompson. D’après le coach de Golden State, les Splash Brothers seront bientôt réunis et pour reprendre les paroles de Peaches & Herb : “Reunited and it fell so good”.

Shams Charania est soit devin ou alors il jouit d’une chance incroyable, auquel cas un tour à Las Vegas pourrait lui être bénéfique. Il y a un peu plus d’une semaine, il rapportait un retour de Klay Thompson pour Noël ou du moins aux alentours, information ensuite démentie par Steve Kerr. Mais aujourd’hui l’entraîneur des Dubs semble à demi-mot confirmer le retour de son sniper autour de la date initialement rapportée par The Athletic. Stevie s’est exprimé sur le cas de l’arrière des Warriors pendant un passage dans l’émission Damon & Ratto. Selon lui, le retour du quintuple All-Star serait une « question de semaines » après plus de 900 jours d’absence.

“Now it’s literally a matter of weeks… These last few weeks may be the hardest time of them all because he feels like he’s ready to play now.” Steve Kerr on Klay Thompson 🙏 (via @DamonAndRatto) — 95.7 The Game (@957thegame) December 3, 2021

Les Warriors pratiquent déjà un excellent basket et avec l’addition d’un Klay Thompson surmotivé pour gagner un titre, ça promet. Steve Kerr n’aura aucun mal à voir son joueur s’inscrire dans la mentalité qui conduit aujourd’hui l’équipe à de tels résultats :

“Nous voulons gagner chaque année, nous sommes parmi les meilleures équipes de la Ligue […] et quand vous êtes en mesure de gagner gros, il y a un feu qui brûle en vous chaque jour, vous ressentez que vous êtes proche. Je pense que c’est le moteur cette année.”

Si cette part de travail sur le mental lors du retour du Splash Bro semble déjà être une affaire classée, le plus dur sera la patience, spécialement après “un super week-end” avec les Santa Cruz Warriors. “C’est merveilleux de le voir jouer et être heureux, mais ces dernières semaines seront peut-être les moments les plus difficiles de tous car il se sent prêt à jouer maintenant” a ajouté Kerr. Ce dernier a aussi souligné le fait que cette année en particulier, Klay a beaucoup été présent avec l’équipe sans que cela n’entame trop sa patience (l’expérience de la rechute y est pour quelque chose). Steve Kerr ne s’est pas directement exprimé sur son temps de jeu à venir, mais tout porte à croire qu’il ne retrouvera pas ses minutes en un claquement de doigts. Son absence a été longue et il y a quelques semaines, Coach Kerr révélait que Thompson manquait encore de rythme, en soulignant le travail à faire sur l’endurance. À ce sujet, Draymond Green révélera dans son podcast que lui-même, en tant que leader de l’équipe, n’a pas encore eu cette conversation avec le coach concernant le changement de rôle de l’arrière titu Jordan Poole avec le retour de Klay : « Je pense que tout sera fait progressivement, on ne doit rien tirer au clair avec le retour de Klay ».

Les Warriors auront trois matchs au cours des sept jours précédant Noël, avant d’affronter les Suns pour la troisième fois en moins de 30 jours lors du Christmas Day. Klay Thompson, dont le retour est de plus en plus proche après un petit passage en G League, pourrait être le cadeau de Noël tant attendu par la Dub Nation.

Source texte : Damon and Ratto, The Draymond Green Show