Klay Thompson envoyé dans l’équipe de G League des Warriors : attention, alerte incendie sur Santa Cruz

On le sait, vous aimez les nouvelles concernant Klay Thompson, encore plus quand elles sont bonnes. Sur la voie d’un retour, le Splash Bro continue sa rééducation et va désormais faire un passage chez les Santa Cruz Warriors pendant que Stephen Curry et Cie sont en road-trip.

En déplacement à Los Angeles hier et sur le point d’affronter les Suns ce mardi à Phoenix, les Warriors sont actuellement sur la route. Du coup, compliqué pour Klay Thompson de s’entraîner avec ses copains et ainsi poursuivre sa montée en puissance en vue de son retour tant attendu. Pour ne pas le couper dans son élan, les Dubs ont choisi d’envoyer leur sniper au sein de l’équipe de G League affiliée aux Warriors, avec laquelle il pourra enchaîner les séances d’entraînement. La nouvelle a été annoncée par The Athletic. Pour rappel, depuis la mi-novembre, Klay est autorisé à jouer en cinq-contre-cinq, ce qui représente toujours une étape très importante dans une rééducation longue durée. Bien sûr, il lui faut maintenant un peu de temps pour vraiment retrouver une condition physique de match, en particulier au niveau de l’endurance. Le coach Steve Kerr l’a dit à plusieurs reprises, Thompson ne pourra pas tout de suite jouer 40 minutes à un niveau All-Star des deux côtés du terrain. On espère évidemment qu’il retrouve un jour le niveau qui était le sien avant ses gros pépins physiques mais aujourd’hui, le plus important, c’est de lui permettre de revenir dans les meilleures conditions possibles. Et si c’est avant Noël, c’est encore mieux.

Another step in Klay Thompson’s return process: The Golden State Warriors assigned Thompson to G League Santa Cruz for increased practice reps, sources tell me and @anthonyVslater. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 28, 2021

Klay Thompson ne débarquera pas tout seul chez les Santa Cruz Warriors. En effet, il sera accompagné de James Wiseman, également en rééducation suite à sa déchirure du ménisque la saison dernière. Bon, faut l’avouer, son retour à lui est un poil moins attendu mais ce n’est pas pour ça qu’il n’est pas important. Contrairement à Klay, Wiseman n’est pas encore autorisé à faire des cinq-contre-cinq et à s’entraîner sans restriction. Cependant, l’objectif est le même pour le jeune pivot de deuxième année : passer en G League pour continuer à monter en puissance en vue d’un retour.

« Klay va participer à des scrimmages, Wiseman va continuer son travail. Je ne crois pas que Wiseman peut déjà faire des scrimmages. Par contre, Klay va faire du cinq-contre-cinq. » – Le coach Steve Kerr, via ESPN

Voilà pour la petite update 100% Warriors. Rien de fou fou, mais retenons tout de même que la rééducation de Klay Thompson continue à bien se passer pendant que Golden State continue d’enchaîner les victoires, tout ça avant le choc XXL contre les Suns mardi.

Source texte : The Athletic, ESPN