NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les pires équipes ! Apéro TrashTalk

On le sait, vous aimez les classements all-time. On le sait, vous aimez débattre – voire carrément vous battre – sur le standing des meilleurs joueurs ayant foulé les parquets NBA. Alors on a un cadeau pour vous histoire de vous rappeler que le lundi reste le meilleur jour de la semaine : les Top 10 all-time sont officiellement de retour, avec des anciens thèmes revisités mais aussi des nouveaux !

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Pour marquer l’histoire de la NBA, le meilleur moyen est de gagner des titres et d’imposer sa domination sur plusieurs saisons jusqu’à devenir une véritable dynastie. Mais évidemment, cela n’est pas donné à tout le monde. Alors certaines équipes ont préféré aller à contre-courant en battant tous les records de médiocrité. Vous savez, ces équipes qui resteront à jamais comme des références de la lose, ces équipes possédant tout simplement le niveau Pro B. Ça tombe bien, dans le Top 10 du jour, on va les aborder en profondeur histoire de vous faire rêver un peu et de rendre hommage aux fans des Rockets version 2021-22. Quelques exemples pour vous mettre l’eau à la bouche ? Les Mavericks de 1992-93, les Bulls du début des années 2000, les Cavaliers de 2010-11… bref, que du lourd.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.