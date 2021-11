Tacko Fall cartonne en G League : 22 points – 17 rebonds dimanche, 10/10 au tir la veille, encore un peu et Jarrett Allen va flipper pour sa place

Ding dong, on a des nouvelles de Tacko Fall. On sait qu’il vous manque alors on le suit de près pour voir ce qu’il fait dans l’équipe de G League de Cleveland, histoire d’être au taquet à chaque belle perf’. Et spoiler, il fait de gros gros dégâts en ce moment. Retour rapide sur le grand week-end de Tacko !

Chez les Cavaliers depuis fin septembre et sous un contrat two-way depuis la mi-octobre, Tacko Fall fait la navette entre les Cavs et leur équipe de G League affiliée, le Cleveland Charge. Mais s’il n’a que très peu foulé les parquets NBA depuis la reprise (sept apparitions, 19 minutes en tout), Tacko marche sur la G League en ce moment. La preuve en chiffres. Alors qu’il avait déjà lâché une perf à 23 points – 12 rebonds – 3 contres face aux Bulls de Chicago Windy City le 11 novembre dernier, le géant de 2m29 a mis la seconde ce week-end pour son grand retour dans la ligue de développement. Les victimes ? Le Sioux Falls Skyforce, qui était tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Tacko Fall a joué le Skyforce samedi et dimanche, réalisant à chaque fois un gros gros chantier. Le premier match de Tacko : 22 points, 11 rebonds, 10/10 au tir en 29 minutes. Une prestation qui aurait pu être parfaite s’il n’avait pas offert six ballons à ses adversaires par excès de générosité. Ensuite, le deuxième match de Tacko : 22 points, 17 rebonds, 3 contres en 27 minutes. Trop grand, trop fort, trop imposant. Résultat, deux victoires pour le Cleveland Charge, qui restait avant ça sur deux défaites consécutives. Vous savez comment on appelle ça dans le jargon ? Un MVP. Un conseil Jarrett Allen, fais gaffe à ta place !