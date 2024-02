Toujours en l’absence de Joel Embiid, les Philadelphia Sixers ont signé une victoire référence sur le parquet des Cleveland Cavaliers en s’imposant sur le score de 123 à 121. Buddy Hield a été énorme pour son troisième match sous ses nouvelles couleurs.

Les Cleveland Cavaliers restaient sur 17 victoires sur leurs… 18 derniers matchs avant d’accueillir des Philadelphia Sixers diminués ce lundi soir. Pourtant, ce sont bien les visiteurs qui se sont imposés, portés par un trio composé de Tyrese Maxey (22 points, 9 passes), Kelly Oubre Jr. (24 points) et Buddy Hield (24 points, 8 passes).

Le match a été extrêmement serré pendant trois quart-temps, l’écart ne gonflant que rarement à plus de cinq points que ce soit d’un côté ou de l’autre, et la raquette improvisée Kenyon Martin – Paul Reed tenait étonnement bien le coup face à Evan Mobley et Jarrett Allen.

C’est en début de dernière période que les joueurs de la ville de l’amour fraternel ont réussi à faire la différence. Sous l’impulsion de Buddy Hield, les joueurs de Nick Nurse ont réussi à creuser l’écart jusqu’à mener 120 à 110 à quelques minutes de la fin. Malgré un dernier run des Cavaliers, un dagger de Kelly Oubre Jr. viendra sceller la rencontre et la victoire des Sixers.

Match de GRANDS GARÇONS des Sixers.

En déplacement à Cleveland.

Du très bon boulot signé Maxey, Hield, Payne et compagnie.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2024

Depuis son arrivée en Pennsylvanie, Buddy Hield a disputé trois matchs. Le shooteur des Bahamas s’est illustré à chaque fois en compilant plus de 20 points. Ce soir, il a rentré neuf de ses treize tirs et cinq de ses huit tentatives à longue distance. Du spacing qui fait du bien à une équipe qui en manquait et qui pourrait faire des différences en Playoffs. Une post-season que Hield… n’a jamais encore disputé.

Je crois que les Sixers vont apprécier Buddy Hield.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 13, 2024

Point positif pour Cleveland dans la défaite, Darius Garland a effectué son meilleur match depuis son retour de blessure avec 21 points et 9 passes. Le meneur semble retrouver du rythme et s’est parfaitement greffé aux côtés d’un Donovan Mitchell sur la lancée de ses exploits récents (36 points et 6 passes décisives).

Une victoire inattendue des Sixers qui n’a pourtant pas grand chose d’inquiétant pour JB Bickerstaff et sa bande, qui chercheront à effacer ce mauvais pas dès mercredi face à Chicago pour leur dernier match avant le All-Star Break.