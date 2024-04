Les Playoffs s’ouvrent ce soir à 19h, heure du Grand Rex, avec la première rencontre de la série opposant les Cleveland Cavaliers au Orlando Magic. Alors même si l’affiche n’est pas la plus belle de toutes sur le papier, un match de Playoffs reste un match de Playoffs et l’excitation est bien présente.

L’expression “le meilleur pour la fin” revient quelque part à dire que le pire est au début. On n’osera pas affirmer que c’est le cas de ces Playoffs 2024, mais commencer par un Cavaliers – Magic, ça revient un petit peu à servir une tomate-mozzarella en entrée d’un menu gastronomique. Ça fait le travail, mais ça n’aurait pas été notre premier choix.

Le premier acte de l’affrontement entre les hommes de J.B. Bickerstaff et ceux de sa version avec 10 kilos de moins, Jamahl Mosley, aura lieu à 19h et sera un événement. Un petit peu parce que ce sera le premier match de Playoffs du Magic depuis 2020, mais surtout car la rencontre sera diffusée au Grand Rex devant 2 500 fans parisiens et de Navarre prêts à s’enflammer devant les performances de Donovan Mitchell ou de Franz Wagner.

⭐️ LE GRAND REX ⭐️

Une des salles les plus mythiques de France…!

– 2500 places

– Un des plus grands écrans d’Europe

– 1 million de visiteurs par an

– Une ambiance indescriptible

La plus grande soirée NBA de l’histoire, c’est le samedi 20 avril 2024 !!! 🔥 pic.twitter.com/1x04aBcKUD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2024

Mais même pour les malchanceux qui ne seront pas présents sur place, il y a des raisons de s’impatienter. Déjà parce que ce dimanche à 19h, à part regarder Toulouse – Marseille qui, malgré la qualification des Olympiens pour la demi-finale de l’Europa League, ne casse pas trois pattes à un unijambiste, il n’y a pas grand chose à faire. Mais surtout parce que, les amateurs de défense et de dureté devraient être servis. Cette saison en NBA, Orlando s’est imposé comme l’une des trois meilleures équipe de la Ligue au defensive rating tandis que Cleveland a terminé à la septième place.

Surtout, ce sont deux équipes qui semblent faites pour annihiler les qualités de l’autre. Paolo Banchero devra se fader Evan Mobley et Jarrett Allen dans la raquette tandis que Donovan Mitchell et Darius Garland auront Jalen Suggs et Gary Harris dans les pattes. La bataille s’annonce donc tactique et la tactique, c’est le point fort de J.B. Bickerstaff… enfin c’est censé l’être.