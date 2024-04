LeBron James : “Nikola Jokic est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire”

Les retrouvailles entre les Nuggets et les Lakers au premier tour des Playoffs NBA vont nous permettre d’assister à un nouvel affrontement entre Nikola Jokic et LeBron James. Niveau QI basket, on est tout en haut, et le King a tenu à rendre hommage au Joker avant le Game 1 de ce soir.

Favori pour décrocher un troisième titre de MVP en quatre saisons, Nikola Jokic peut marcher sur les traces de… LeBron James, dernier joueur à avoir accompli cet exploit (4 MVP en 5 ans entre 2008 et 2013). Mais encore plus que les statuettes, c’est surtout la capacité du Joker à sublimer un collectif qui impressionne LeBron.

“Il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, tout simplement. Il fait tout (sur le terrain). Le plus important, c’est qu’il change la manière avec laquelle ses coéquipiers perçoivent leur propre jeu. Quand vous êtes capable d’inspirer vos coéquipiers pour qu’ils jouent à un niveau auquel ils ne se sentent parfois même pas capables de jouer, c’est ça la marque des grands.”

LeBron James sait de quoi il parle, lui qui a rendu ses coéquipiers meilleurs pendant toute sa carrière. N’oublions pas qu’il est allé en Finales NBA avec Sasha Pavlovic, Drew Gooden, Larry Hughes, Zydrunas Ilgauskas ou encore Daniel “Boobie” Gibson.

Jokic, lui, a aujourd’hui autour de lui une équipe bien plus solide que Cleveland à l’époque. Jamal Murray est un énorme talent offensif, Kentavious Caldwell-Pope est un vétéran respecté en NBA, Michael Porter Jr. a toujours eu un grand potentiel, tandis qu’Aaron Gordon s’est affirmé comme le poste 4 idéal depuis son arrivée aux Nuggets. Mais au milieu de tout ça, il y a évidemment Jokic, qui fait tourner la redoutable machine collective de Denver. Ses qualités de passeur, son intelligence de jeu, sa capacité à faire jouer les autres et à s’adapter à n’importe quelle défense font de Jokic un véritable cheat-code.

Cheat-code que LeBron et les Lakers vont affronter pour la troisième fois en cinq ans en Playoffs, après les Finales de Conférence de 2020 (remportées 4-1 par les Lakers) et de 2023 (gagnées 4-0 par Denver).

