Ne comptez pas sur LeBron James pour prendre les Nuggets de haut : « On a énormément de respect pour cette équipe »

On ne les attendait pas vraiment à ce stade, mais les Nuggets sont bien en Finales de Conférence pour affronter le leader de l’Ouest en saison régulière, les Lakers de LeBron James. Ces derniers seront logiquement favoris, mais ils savent que l’équipe d’en face est capable de jouer de bien mauvais tours. Demandez donc au Jazz et aux Clippers.

Remonter un déficit de 3-1 une fois, c’est fort. Le faire deux fois de suite dans une même campagne de Playoffs, c’est tout simplement historique. Les Nuggets ont réussi cet incroyable exploit dans la bulle d’Orlando, éliminant coup sur coup Utah et surtout les Clippers alors qu’ils semblaient au fond du trou à chaque fois. Évidemment, l’adversaire de Denver en Finale de Conférence Ouest a suivi la performance des hommes de Mike Malone, les Lakers ayant décroché leur qualification il y a une bonne semaine maintenant alors que la série entre les Nuggets et les Clippers étaient à 3-2 en faveur de ces derniers. Le niveau de jeu de Nikola Jokic, le festival de Jamal Murray, le collectif et l’intensité de Denver ont permis aux Pépites de revenir d’entre les morts, et LeBron James a pu prendre des notes pour préparer au mieux cette confrontation. Interrogé par ESPN sur les formidables remontées des Nuggets, le King a tenu à leur rendre hommage. Il sait ce qui est nécessaire pour remonter un déficit de 3-1 en Playoffs (bonjour les fans des Warriors), alors il ne peut que respecter l’accomplissement des héros du Colorado.

« C’est un groupe très résilient, très confiant, très déterminé, et très bien coaché. Ça demande beaucoup d’énergie et d’efforts pour revenir d’un déficit de 3-1. Ils l’ont fait à deux reprises. Donc on a énormément de respect envers cette équipe. C’est comme ça qu’on va aborder la série. En ayant conscience de ce qu’ils sont capables de faire. »

Ne comptez donc pas sur LeBron James et les Lakers pour sous-estimer cette équipe de Denver. Les Californiens sont prévenus, les Nuggets ne lâchent jamais rien. Bon, si Frank Vogel et ses gars peuvent prendre un avantage de 3-1 dans la série, ils ne vont pas se priver hein, mais ils feront tout pour conclure le plus vite possible car ce n’est vraiment pas un bon plan de jouer avec le feu contre ces gars-là. Cependant, on n’y est pas encore. Le Game 1 est pour ce soir, on est à 0-0, et LeBron sait qu’il y a un génie en face avec Nikola Jokic, au cœur de la réussite collective des Nuggets.

« Quand vous avez le meilleur joueur de l’équipe, ou l’un des meilleurs joueurs de l’équipe, qui privilégie le collectif à sa propre personne, ça envoie un message au reste du groupe » a ajouté le numéro 23 des Lakers en parlant de Jokic.

Avec 25,4 points (51,5% de réussite au tir, 44% du parking et 83% aux lancers francs), 10,8 rebonds et 6,0 passes décisives de moyenne sur la postseason, le Joker est actuellement sur un petit nuage. Les Playoffs du bonhomme sont exceptionnels et il joue aujourd’hui avec une confiance ainsi qu’un altruisme qui donnent le ton pour l’ensemble de l’équipe. Le mec lâche des passes aveugles derrière la tête en plein Game 7, il n’hésite pas à laisser la vedette à Jamal Murray quand ce dernier est chaud, tout ça en pesant sur les différents aspects du jeu malgré une dégaine de joueur évoluant en N3. Les Lakers savent que pour prendre le dessus sur Denver, ils devront limiter l’impact individuel et collectif du Joker, eux qui ont déjà annoncé le retour de JaVale McGee et Dwight Howard sur la piste.

Après avoir vu le Jazz et surtout les Clippers se faire renverser par les Nuggets, les Lakers de LeBron James ne veulent pas prendre la bande à Nikola Jokic de haut. Quand vous affrontez une équipe qui vient de remonter deux fois de suite un déficit de 3-1, c’est vrai que c’est plutôt une bonne idée de se méfier.

