Playoffs NBA 2020 : Lakers – Nuggets, la preview ! Apéro TrashTalk

On attendait un gros Lakers – Clippers, mais les Nuggets avaient un autre plan en tête. C’est bien la bande à Nikola Jokic qui affrontera LeBron James et ses copains lors de la Finale de la Conférence Ouest, qui démarre ce vendredi. Allez, apéro spécial preview.

Pas de bataille de Los Angeles donc, mais un grand combat entre Gens du Lac et Pépites du Colorado. Les Lakers et les Nuggets vont s’affronter à partir de ce soir pour une place en Finales NBA, où le gagnant affrontera Boston ou Miami. Les hommes de Frank Vogel sont favoris assez logiquement mais ceux de Mike Malone ont montré lors des deux tours précédents qu’il ne fallait certainement pas les enterrer. Quels sont les points importants de cette série ? Qui va passer ? On va tenter de répondre à ces questions en suivant le format habituel : intro, dynamique des deux équipes, point tactico-technique, le joueur à surveiller, et enfin le prono. Let’s go !

Fauteuil, bière sans alcool, avec ou sans ventilo, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.