NBA Playoffs 2024 : Thunder-Pelicans, la preview ! Apéro TrashTalk

C’est parti pour les Playoffs et le premier tour qui amènent leur lot de previews pleines d’hexpertises et d’analyses fines. Dynamique, point tactico-technique, joueur à suivre et gros pronostic afin d’avoir une vue claire de ce qu’il va se passer dans chaque série. On envoie tout de suite la dernière de ces 8 previews en 5 jours : Thunder-Pelicans !

Thunder-Pelicans. Une série fraîche, qui sent la nouveauté et la jeunesse. La plus expérimentée de ces deux équipes est pourtant clairement outsider. Oklahoma City a signé un retour fracassant en Playoffs en terminant à la première place de la Conférence Ouest. Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren se ramènent donc pleins de confiance en Post-Season et sont plus que jamais favoris du premier tour depuis la blessure de Zion Williamson face aux Lakers. La logique sera t-elle respectée selon nos deux hexperts ou bien New Orleans vont-ils réussir à jouer les trouble-fêtes ?