NBA Playoffs 2024 : Celtics – Heat, la preview ! Apéro TrashTalk

C’est parti pour les Playoffs et le premier tour qui amènent leur lot de previews pleines d’hexpertises et d’analyses fines. Dynamique, point tactico-technique, joueur à suivre et gros pronostic afin d’avoir une vue claire de ce qu’il va se passer dans chaque série. On envoie tout de suite la septième de ces 8 previews en 5 jours : Celtics – Heat !

Celtics-Heat. Un classique de la Conférence Ouest en Playoffs ces dernières années. Simplement, on a plus l’habitude que ce soit la finale de Conférence. Les deux équipes vont se rencontrer pour la quatrième fois en cinq ans et bien que Miami ait pour l’instant l’avantage avec deux qualifications pour une élimination, le bilan pourrait rapidement se rééquilibrer. Boston parait plus que jamais favori de la confrontation depuis la blessure de Jimmy Butler face aux Sixers, mais tout le monde sait qu’il ne faut jamais enterrer la franchise de South Beach avant de l’avoir ensabler.