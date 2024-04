Bam Adebayo avant Celtics – Heat : “Ce sera une grosse bataille, pas du beau basket”

Celtics – Heat, comme on se retrouve ! Pour la quatrième fois en cinq ans, Boston et Miami se rencontrent en Playoffs dans ce qui représente sans doute la plus grosse rivalité de la Conférence Est aujourd’hui. Et Bam Adebayo prévient : ça va être un combat !

Jimmy Butler ou pas, le Heat a réussi à valider son ticket pour les Playoffs et se retrouve dans la même position que la saison dernière : huitième de l’Est, avec un affrontement contre le leader de la conférence au premier tour des Playoffs.

Paradoxalement, le Miami Heat est donc dans sa zone de confort, et va rencontrer un adversaire qu’il connaît presque par cœur : les Boston Celtics.

“Ce sera un véritable combat. Ce sera une grosse bataille, dans la boue. Ce ne sera pas du beau basket. C’est souvent comme ça quand on joue cette équipe.” – Bam Adebayo (via ESPN)

Meilleure équipe NBA cette année avec 64 victoires au compteur, les Celtics ont pratiqué un “beau basket” pendant une bonne partie de la saison. Boston a terminé la régulière avec la meilleure efficacité offensive, la deuxième efficacité défensive, et son collectif a ressemblé à un véritable rouleau-compresseur. Mais tout ça, le Heat s’en tape. Les Playoffs, c’est pas la saison régulière. Et le plan de jeu des hommes d’Erik Spoelstra sera très clair : faire déjouer les Celtics en étant l’équipe la plus dure et la plus physique.

C’est la voie que doit emprunter Miami pour survivre dans cette série. Ces dernières années, le Heat a rarement été l’équipe la plus talentueuse dans ses confrontations avec Boston, mais les Floridiens ont réussi à remporter deux des trois séries face aux C’s. Autant dire que Bam Adebayo et ses copains ne baisseront pas les yeux au moment de l’entre-deux du Game 1.

Bam Adebayo on playing the #Celtics:

"It's gonna be a dogfight. It's gonna be a battle, it's gonna be in the mud. It's not gonna be pretty basketball."

📺Full #Heat Postgame Interview: https://t.co/NJljjmMvYI@PrizePicks Use Code CLNS pic.twitter.com/5NAB8xMLqD

— Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) April 20, 2024

Maintenant, la vraie question est de savoir si le Heat peut rivaliser avec cette version-là de Boston même en évoluant au meilleur niveau possible. Kristaps Porzingis et Jrue Holiday sont arrivés il y a quelques mois et donnent une nouvelle dimension aux Verts. Jimmy Butler aka le “Celtics killer” est forfait (Terry Rozier est lui toujours à l’infirmerie). Le Heat a perdu tous ses matchs contre Boston cette saison (0-3). Et les C’s ont l’avantage du terrain.

La logique voudrait que les Celtics terminent le Heat assez rapidement. Mais on sait que la logique, Miami adore la défier.

__________

Source texte : ESPN / CLNS