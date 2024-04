DeMar DeRozan a-t-il joué son dernier match avec les Bulls ?

Exactement comme l’an dernier, les Bulls ont été éliminés par le Miami Heat lors du deuxième match du Play-in Tournament. Un scénario qui commence à frustrer DeMar DeRozan, qui arrive en fin de contrat cet été.

Reverra-t-on un jour DeMar DeRozan sous un maillot des Chicago Bulls ?

La question est légitime. La nouvelle élimination des Taureaux avant même les Playoffs et la situation contractuelle de DMDR nous poussent à nous interroger sur l’avenir de l’arrière. Voici ce qu’il a déclaré après la défaite à Miami cette nuit.

“Je n’ai pas changé de position, j’ai toujours envie de rester ici, mais je veux gagner. Je veux avoir l’opportunité de gagner, au lieu de rentrer à la maison pour regarder le premier tour des Playoffs, le second tour des Playoffs.”

“Rester à Chicago” et “vouloir gagner”, pas sûr que ce soit compatible.

S’il y a eu du mieux en deuxième partie de saison, on a toujours du mal à voir où va vraiment le projet Bulls. Certes il y a du talent dans l’équipe avec notamment la très belle progression de Coby White, et oui ils ont dû faire avec des blessures ces dernières années. Mais Chicago est véritablement synonyme de “ventre mou” aujourd’hui dans la Conférence Est. Le boss des opérations basket Arturas Karnisovas refuse pour l’instant d’appuyer sur le bouton reconstruction, lui qui envisage plutôt de prolonger DeRozan avec un nouveau contrat.

“The next time I play a game will be my 16th season. You realize the window closes for you personally. I ain’t trying to play 25 years. … My stance on wanting to be here is still the same but I just want to win.”

DeMar DeRozan speaks on his future pic.twitter.com/jljLoRAktE

— NBA TV (@NBATV) April 20, 2024

Si on va surveiller de près l’intersaison de Chicago ainsi que le retour potentiel de Lonzo Ball l’an prochain, les Bulls semblent assez loin de ressembler à une équipe qui peut faire du bruit dans la Conférence Est. Traduction : DeRozan devra sûrement choisir entre son amour de Chicago et son amour de la victoire.

“La prochaine fois que je vais jouer, je serai dans ma 16e saison. Vous réalisez que vous vous approchez de la fin. Je ne vais pas jouer 25 ans ou quelque chose comme ça.” – DeMar DeRozan

Source texte : ESPN