DeMar DeRozan entre dans le protocole sanitaire : pas le temps de célébrer, le joueur de la semaine file à l’isolement

À peine le temps de boucler un article sur DeMar DeRozan qu’il faut déjà en sortir un autre. Tout juste nommé joueur de la semaine, l’ailier des Bulls est contraint d’entrer dans le protocole sanitaire. La belle tuile pour Chicago !

Si vous avez mis le réveil pour 2h du matin afin de voir les Bulls jouer contre les Nuggets, vous risquez d’avoir une belle surprise en quittant les bras de Morphée. Alors qu’il n’avait pas raté le moindre match cette saison, DeMar DeRozan est d’ores et déjà forfait pour cette rencontre. Pas de blessure à l’horizon pour le All-Star mais un sujet qui nous revient de plus en plus fréquemment ces derniers jours : le COVID. Après les cas multiples à Charlotte, c’est désormais à Chicago de devoir se coltiner le gros injury report avec la mention « isolement » en haut. Après Coby White et Javonte Green, c’est donc au tour de DMDR de ranger son short et d’aller se poser sur son canapé. Une information confirmée par Adrian Wojnarowski d’ESPN et un sacré seum à venir pour la franchise de l’Illinois.

DeRozan is ruled out tonight vs. Denver, but it's unclear how much longer he will be out for the Bulls. DeRozan will need to show two consecutive negative PCR tests in 24 hours, or be isolated for at least 10 days. Team has now announced DeRozan's entry into protocols. https://t.co/Bds1QpdUPh — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 6, 2021

1h30, voilà ce qui sépare la célébration d’un titre de joueur de la semaine à une indisponibilité pour une durée inconnue. Paye ton ascenseur émotionnel ! Vous en avez l’habitude désormais mais on va quand même vous rappeler la règle dans ce genre de cas : DeRozan va devoir s’isoler et il ne pourra rejoindre le groupe que s’il présente deux tests négatifs à 24h d’intervalle ou s’il patiente 10 jours. À l’heure actuelle, difficile de vraiment savoir vers quoi on se dirige et le pape du scoop lui-même n’a pas voulu se mouiller en parlant d’une durée d’indisponibilité « incertaine ». Soit il rejoint le groupe des Embiid, Markkanen, Middleton and co qui ont patienté bien sagement, soit il est peut-être tombé sur un faux positif comme LeBron James et il pourrait alors vite revenir au jeu. Dans le pire des cas, il manquerait cinq rencontres et il reviendrait pour le duel avec les Lakers le 19 décembre. On va attendre d’en savoir plus mais c’est évidemment un gros coup dur pour les Bulls. On parle du meilleur joueur sur ce début de saison, un candidat crédible pour le MVP et un mec qui tournait quand même en 26/5/4. On le disait rincé après son aventure à San Antonio et il s’est offert une belle résurrection à son arrivée dans la franchise chère à MJ (non pas les Hornets). Il faudra donc se débarrasser de Nikola Jokic et de ses copains sans DeRozan. À Zach LaVine, Nikola Vucevic et Lonzo Ball de jouer !

DeMar DeRozan va pouvoir célébrer son titre de joueur de la semaine depuis son sofa à Chicago. Le quadruple All-Star est entré dans le protocole sanitaire et il pourrait donc manquer plusieurs rencontres si le test se confirme. Partis à la chasse aux Nets pour la première place, les Bulls viennent de prendre un sacré coup sur la tête.

Source texte : ESPN / Adrian Wojnarowski