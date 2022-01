Le meilleur de DeMar DeRozan dans le money time : petite compil’ maison sur le King of the Fourth, c’est cadeau

Incroyable cette saison avec Chicago, DeMar DeRozan est en train de nous sortir du très, très lourd. Alors que le swingman vient de nous enchainer deux buzzer beaters en moins de 24h, on a décidé de faire une petite compilation de ses shoots les plus clutchs dans le money time. Noël est peut-être passé mais on a encore des cadeaux pour vous.

DeMar DeRozan et money time : deux éléments qui sont indissociables si vous suivez la NBA depuis la reprise. Combien de fois l’ailier a-t-il sauvé les siens dans le dernier acte avec un tir improbable, un and one au bon moment, voire un buzzer beater ? Les Nets, les Knicks, les Lakers, les Pacers, les Wizards, pour ne citer qu’eux, tous ont dû plier la jambe et s’incliner devant les coups de chaud du natif de Compton. On connaît une équipe en violet qui doit regretter de ne pas l’avoir fait signer cet été. Briller dans le clutch est la nouvelle recette de DMDR et on peut désormais lui offrir le surnom de « King of the Fourth », même si certains fans de Boston risquent de grimacer en pensant au malheureux Isaiah Thomas. Chicago premier à l’Est, des chiffres qui claquent (26,8 points, 5,1 rebonds et 4,6 passes à presque 50% au tir) et des coups d’éclat pour faire pencher les matchs en sa faveur : pas étonnant que DeMar DeRozan soit considéré comme un des favoris pour le titre de MVP en juin prochain. En attendant de voir si l’ancien Spurs parvient à toucher le Graal de tous les joueurs NBA, profitons déjà de cette petite vidéo qui résume bien toute l’importance de mister midrange dans le money time. On monte le son, on n’oublie pas de déplier le thread pour profiter de tout le contenu et on n’hésite pas à étirer ses jambes car il y a de quoi bondir du canapé.

[THREAD] DeMar DeRozan, le roi du money-time cette saison en NBA. Compilation de ses shoots les plus CLUTCH 🔥pic.twitter.com/fecB3t5vWT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 2, 2022

DeMar DeRozan est le maître du money time depuis le début de saison et on s’est dit que ça méritait bien une petite compil’ rien que pour lui. Fans de Windy City, tout le plaisir est pour nous !