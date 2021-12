Donte DiVincenzo envoyé dans l’équipe de G League des Bucks : rendez-vous courant décembre pour le grand retour ?

Éloigné des terrains depuis fin mai, Donte DiVincenzo n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison mais ça pourrait vite changer. En effet, les dernières nouvelles sont plutôt bonnes et on pourrait revoir l’arrière des Bucks en cette fin d’année 2021.

Les dernières nouvelles, elles nous viennent de Mister Shams Charania, l’insider NBA numéro un de The Athletic. D’après lui, Donte DiVincenzo a été envoyé au sein de l’équipe de G League affiliée aux Milwaukee Bucks, le Wisconsin Herd. En quoi cela représente une good news ? C’est une good news tout simplement parce que c’est un signe qui montre que l’ancien de Villanova monte en puissance dans sa rééducation longue durée, lui qui – on le rappelle – a été opéré de la cheville au mois de juin pendant que les Daims avançaient vers le titre NBA. En rejoignant l’équipe de la ligue mineure affiliée aux champions en titre, DiVincenzo va pouvoir passer à la prochaine étape de sa rééduc’, une étape qui doit le préparer à un retour avec les Bucks, d’abord à l’entraînement évidemment (et notamment pour du 5-contre-5) et puis pour les matchs, possiblement sur ce mois de décembre. C’est effectivement la timeline mise en avant par Shams, même si rien n’est confirmé pour le moment. Est-ce que DiVincenzo va rejouer au basket en cette fin d’année 2021 ? Impossible de répondre « 100% oui » à cette question pour le moment mais c’est au moins un scénario crédible, et c’est déjà pas mal après des semaines sans grande nouvelle autour du futur retour du bonhomme.

Bucks guard Donte DiVincenzo has been assigned to Milwaukee’s NBA G League affiliate Wisconsin – inching closer to a potential December season debut after ankle surgery in June, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 6, 2021

Peu importe sa date de retour, Donte DiVincenzo va faire du bien aux Bucks dès qu’il reviendra sur les parquets. Les Daims ont peut-être réussi à gagner la bagouze sans lui la saison dernière mais ce n’est pas pour autant qu’il n’est pas important dans le collectif de Mike Budenholzer, bien au contraire. DiVincenzo, c’est un arrière qui apportait 10,4 points, 5,8 rebonds, 3,1 passes et 1,1 interception par match l’an passé, le tout en 27,5 minutes et 66 titularisations en autant de rencontres. Avec ça, il a continué ses beaux progrès à 3-points (37,9% du parking, contre 33,6% la saison précédente et 26,5% lors de sa campagne rookie) et a apporté une aide précieuse dans sa propre moitié de terrain à travers son activité. Donc clairement, c’est un role player qui compte à Milwaukee, où les blessures ont été nombreuses en ce début de saison. Brook Lopez est d’ailleurs toujours à l’infirmerie après son opération au dos, ce qui a obligé les Bucks à signer DeMarcus Cousins. En parlant de signature, les Daims ont également fait revenir l’arrière Wes Matthews ces derniers jours, lui qui va pouvoir apporter son côté 3 & D en attendant le retour de DiVincenzo. On espère en tout cas revoir ce dernier rapidement, car c’est un jeune joueur solide en NBA aujourd’hui et en plus, il sera agent libre restrictif en 2022.

Bonne nouvelle concernant Donte DiVincenzo et les Bucks, on espère désormais qu’elle sera suivie par plusieurs updates régulières concernant un futur retour de l’arrière de 24 ans. Cela fait longtemps qu’il n’a pas foulé un parquet NBA, un peu trop longtemps à notre goût.

Source texte : The Athletic