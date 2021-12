Wesley Matthews va s’engager avec les Bucks : après DMC, c’est un ancien de la maison qui revient à Milwaukee

Quasiment une semaine après avoir recruté DeMarcus Cousins, les Bucks vont ajouter un ancien de plus à leur effectif. Un ancien de la maison d’ailleurs. Wesley Matthews, déjà passé par Milwaukee, revient effectivement chez les champions en titre.

La nouvelle est tombée hier soir par l’intermédiaire de Shams Charania. L’insider de The Athletic avait d’abord annoncé la fin de l’aventure à Milwaukee de la légende Georgios Kalaitzakis, 60e et dernier choix de la Draft NBA 2021. Même s’il est Grec, il n’a pas réussi à garder sa place au pays de Giannis et a finalement été coupé. À peine une minute plus tard, on a appris le retour de Wesley Matthews à Milwaukee, lui qui devrait rapidement signer un nouveau deal avec les Bucks. Aucun détail supplémentaire n’a pour l’instant filtré sur la nature du contrat. On parle de « retour » car Wes a déjà porté le maillot des Daims durant sa carrière, et en plus c’était y’a pas longtemps. Même si la saison 2019-20 paraît très loin avec tout ce qu’il s’est passé depuis, Matthews avait effectivement évolué dans le Wisconsin cette année-là. Une année où les Bucks avaient roulé sur la concurrence pendant la saison régulière, avant de tomber brutalement dans la bulle face au Heat. Les champions 2021 connaissent donc bien le vétéran de 35 ans, titulaire lors de tous les matchs de Milwaukee au cours de cette campagne il y a deux ans (7,4 points de moyenne en 24,4 minutes, à 36,4% du parking). Wesley ne sera pas dépaysé non plus car outre son récent passage dans le Wisconsin, il était aussi dans le coin avant d’arriver dans la Grande Ligue, au lycée (du côté de Madison) et à l’université (Marquette).

Free agent Wesley Matthews plans to sign a deal with the Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium. The 12-year veteran, who spent last season with the Los Angeles Lakers, is set to return to Milwaukee. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2021

C’est la deuxième recrue en quelques jours pour les Bucks, qui ont également amené DeMarcus Cousins à la casa pour pallier les galères du pivot titulaire Brook Lopez, tout juste opéré du dos. Que peut encore apporter Wes Matthews aujourd’hui à Milwaukee ? « Wes est un vétéran qui a fait ses preuves, et qui pourra nous aider avec ses qualités de shoot, sa défense et son expérience. Il est familier avec le système de Coach Bud et notre équipe » a déclaré le manager général Jon Horst via ESPN pour justifier cette signature. Le profil 3 & D vétéran peut effectivement servir aux Bucks dans leur quête du back-to-back cette année, à condition que Wes ait encore quelque chose dans les chaussettes. Aux Lakers la saison dernière, il a tourné à moins de 5 points de moyenne avec son plus faible pourcentage à 3-points en carrière (33,5%). Peut-il retrouver la mire à Milwaukee ?

Wesley Matthews de retour chez les Bucks, ça va être une belle opportunité pour lui de jouer une nouvelle fois le titre après l’échec de Milwaukee dans la bulle, et la saison claquée des Lakers l’an passé. Wes aussi veut sa bague !

